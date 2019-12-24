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Липецкая вечЁрка: приватизация транспорта, стоимость проезда и дорожающие яйца
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 24 декабря.
Максимальный отклик сегодня получило сообщение «МУП «Липецкпассажиртранс» будет приватизирован». Евгения Уваркина сообщила депутатам горсовета, что контроль над основным перевозчиком останется за муниципалитетом. При акционировании МУПа сто долей общества отойдут муниципалитету. От обновившегося за счет кредитов и выхода на рентабельные маршруты предприятия в мэрии ждут впоследствии дивидендов вместо постоянных просьб о субсидиях на покрытие убытков.
Тем временем стало известно, что решение о стоимости проезда в общественном транспорте примут весной. Управлению потребительского рынка нужно три месяца на исследование обоснованности предложенных перевозчиками цен и 1 января 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте Липецкой области останется прежней. Сейчас специалисты управления обрабатывают достаточно большой объем документов, оценивают обоснование требований перевозчиков. Эта работа будет продолжена в следующем году. К февралю станет понятно, будет ли вообще повышена стоимость проезда; еще позже - на какую сумму.
Если цена за проезд еще может остаться на прежнем уровне, то цены на яйца уверенно идут вверх. В декабре сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установили, что в регионе начали дорожать яйца. Аналогичная тенденция сложилась и во всем Центральном федеральном округе: несмотря на подорожание на 5% (примерно на 2,8 рубля за десяток), яйца в Липецком области остаются одними из самых дешевых среди предложений соседних регионов.
Иван Марков не стал рекордсменом российского судопроизводства. Среди председателей областных, краевых и республиканских судей 64-летний председатель областного суда Иван Марков - человек-легенда. Он возглавляет Липецкий областной суд 28 лет - абсолютный рекорд современной России. Председатель областного суда отказался от участия в конкурсе на продление срока своих полномочий. Официальный срок окончаний полномочий Ивана Маркова - 23 июля 2020 года.
Тем временем стало известно, что решение о стоимости проезда в общественном транспорте примут весной. Управлению потребительского рынка нужно три месяца на исследование обоснованности предложенных перевозчиками цен и 1 января 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте Липецкой области останется прежней. Сейчас специалисты управления обрабатывают достаточно большой объем документов, оценивают обоснование требований перевозчиков. Эта работа будет продолжена в следующем году. К февралю станет понятно, будет ли вообще повышена стоимость проезда; еще позже - на какую сумму.
Если цена за проезд еще может остаться на прежнем уровне, то цены на яйца уверенно идут вверх. В декабре сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установили, что в регионе начали дорожать яйца. Аналогичная тенденция сложилась и во всем Центральном федеральном округе: несмотря на подорожание на 5% (примерно на 2,8 рубля за десяток), яйца в Липецком области остаются одними из самых дешевых среди предложений соседних регионов.
Иван Марков не стал рекордсменом российского судопроизводства. Среди председателей областных, краевых и республиканских судей 64-летний председатель областного суда Иван Марков - человек-легенда. Он возглавляет Липецкий областной суд 28 лет - абсолютный рекорд современной России. Председатель областного суда отказался от участия в конкурсе на продление срока своих полномочий. Официальный срок окончаний полномочий Ивана Маркова - 23 июля 2020 года.
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Олег
Олег