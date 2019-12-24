Общество

43 минуты назад

Автомойка продолжает противостояние с АО «ЛГЭК»

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Автомойка продолжает противостояние с АО «ЛГЭК»

История противостояния между АО «ЛГЭК» и владельцем автомойки, самовольно пользовавшимся ресурсами водоснабжения, получила новый поворот. Потеряв доступ к сетям, предприниматель пробурил скважину.

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Напомним, в пятницу, 20 декабря энергетики отрезали от своих сетей владельца автомойки самообслуживания на Универсальном проезде, который незаконно пользовался ресурсами водоснабжения городской энергетической компании, хотя не выполнил до конца условия технологического присоединения и не имел договора на оказание данных услуг.

Специалисты АО «ЛГЭК» обрезали незаконную врезку предпринимателя до видимого разрыва, заявление по факту самовольного подключения было передано в прокуратуру, аналогичные заявления направлены в УМВД Липецкой области и главному федеральному инспектору.

Как рассказал заместитель начальника службы учета энергоресурсов АО «ЛГЭК» Алексей Кривоносов, уже в выходные владелец автомойки начал бурить собственную скважину, чтобы получить воду, минуя городские сети — буквально в нескольких метрах от своей врезки. «Проверка подтвердила, что разрыв между сетями и врезкой остался, однако сейчас мы будем рассматривать вопрос о правомерности бурения скважины, которая появилась в районе зоны санитарной охраны третьего пояса водозабора — здесь не должно находиться объектов, которые могут загрязнить водоносный слой».

Для того, чтобы полностью лишить предпринимателя самовольного доступа ко всем сетям АО «ЛГЭК», коммунальщики отключили автомойку и от канализации. «У предпринимателя отсутствует договор на услуги водоотведения, и сегодня мы устанавливаем заглушки — тампонируем сливные отверстия во всех трех люках, к которым у предпринимателя есть доступ. В случае, если владелец автомойки продолжит пользоваться сетями, это может обернуться для него проблемами: стоки, которые не найдут выхода, будут подниматься обратно», - отметил Алексей Кривоносов.

Ситуацию с автомойкой коммунальщики взяли под строгий контроль — следить за состоянием сетей и дальнейшими действиями предпринимателя специалисты предприятия будут ежедневно. Если владелец мойки будет искать способы подключиться самовольно к водопроводу и канализации, доступ к ним снова перекроют.

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