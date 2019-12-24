В киоске нашли 99 бутылок сомнительного коньяка и водки

У предпринимателя не оказалось разрешения на торговлю спиртным.

Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал местного предпринимателя на 500 000 рублей за нарушение правил торговли алкоголем. В киоске бизнесмена нашли почти сотню бутылок «левого» алкоголя, причем лицензии на торговлю спиртным у предпринимателя не было.



В декабре прошлого года сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области узнали, что местный бизнесмен продает сомнительную водку: в киоске у кольца Трубного завода пол-литра стоило 120 рублей. Специалисты управления пришли в киоск с проверкой и обнаружили 99 бутылок водки и коньяка без акцизных марок и с поддельными акцизами.



Суд оценил доказательства, представленные управлением потребрынка, а также выслушал показания местного жителя. Тот рассказал, что водку в этом киоске он покупает постоянно. Суд пришел к выводу, что бизнесмен должен ответить за правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.14.17 КоАП РФ, и выплатить солидный штраф. Все найденное сомнительное спиртное уничтожат.



Заметим, что с начала 2019 года в Липецкой области было возбуждено 900 административных дел за незаконный оборот спиртного. За 11 месяцев этого года сотрудники управления потребительского рынка выявило 40 точек продажи нелегального спиртного, конфисковали более 1000 бутылок контрафактного алкоголя.