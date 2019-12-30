31 декабря в Липецке: все самое важное

В предновогодней суете совершенно забываешь позаботиться о том, чтобы узнать как работают больницы, ходит транспорт и о прочих деталях, несвязанных с подарками, праздничным образом и угощениями. GOROD48 собрал и подготовил для вас перечень самых важных сведений для беззаботного праздника.

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Пробки на липецких дорогах, как показывает практика, начнутся уже к вечеру 30 декабря. Как всегда, многие решают совершить набеги на магазины именно в последние часы до боя курантов. Час-пик ожидается после полудня 31 декабря Для того, чтобы не застрять в предпраздничной пробке, советуем ориентироваться на данные интерактивной карты: зеленый цвет дороги — заторов нет, бардовый — лучше выбрать пути объезда.Как обычно, в такси будет действовать повышенный тариф. Цены начнут расти с вечера 30 декабря. Самыми дорогими станут поездки с трех часов дня 31 декабря до 12 часов 1 января: обычная цена поездки вырастет минимум в полтора раза. Например, если в обычные дни поездка от улицы Меркулова до Дворца спорта «Звездный» стоит 150 рублей, то в новогоднюю ночь она обойдется в 400 рублей. Изменений в работе общественного транспорта не предвидится.По последним данным Росгидромета Липецк в новогоднюю ночь порадует небольшой снежок. Ожидается до 3 мм осадков при минусовой температуре, до -3С. Скорость ветра прогнозируется до 7 м\с.В новогоднюю ночь липчан приглашают на дискотеки под открытым небом. Всех, кто хочет повеселиться, потанцевать с Дедом Морозом и Снегурочкой, ждут возле ДК «Сокол», ДК «Городской», ДК «Матыра», ДК «Шахтинский», ДК «Рудничный», парке Победы и у ДС «Звездный». Следить за порядком на уличных праздниках будут сотрудники полиции. УМВД Липецкой области не рекомендует липчанам появляться на праздничных гуляньях пьяными и, тем более, приносить с собой и распивать спиртное. Все это - нарушение действующего законодательства. Развлекательная программа, ориентировочно, продлится с 01.00 до 03.00. Салюты буду, но не везде. Их запустят возле ДК «Шахтинский» в 01:30 1 января, ДК «Матыра» и ДК «Городской» в три часа ночи.В канун праздника никто не застрахован от травм и обострений хронических заболеваний. 30 и 31 декабря 2019 года все поликлиники и больницы работают в обычном будничном режиме, а 1 января — выходной.В ночь 31 декабря до 8 утра 1 января дежурит БСМП №1 - пациентов принимают все ее отделения. В круглосуточном режиме работают травмпункты города: в больницах «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» (ул. Космонавтов, д. 39), «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24). Детей принимает травмпункт «Областной детской больницы» (ул. Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет могут обращаться и в травмпункты «Липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол», «Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед». Нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии «Областной стоматологической поликлиники» (ул. Циолковского, д.22). Телефон «горячей линии» наркодиспансера +7 960 143 00 50.