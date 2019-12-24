Общество
42 минуты назад
В 157 барах нашли нарушения
35 из 404 предприятий уже закрылись.
К 157 барам из 404 пивных заведений Ельца и Липецка есть претензии в плане организации работы предприятий общепита. Проверяющие усмотрели в их работе нарушения санитарных требований и требований пожарной безопасности. Об этом сообщил начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев. 99 баров изменили режим работы и теперь продают спиртное только до 21:00. 35 заведений из этого реестра уже закрыты — или по решение суда, или самими собственниками. Как отметил Юрий Букреев, пивные бизнесмены сами видят, что халатно отнеслись к организации работы своих предприятий, и временно или навсегда уходят с рынка.
- Активный мониторинг работы пивных заведений мы начали этим летом. В том числе, и из-за жалоб граждан. Например, в июне-июле мы ежемесячно получали более 40 жалоб от липчан на пивнушки. Основные претензии: шум, гам, ругань, антисанитария, грязь вокруг многоквартирных домов, где работают заведения, - перечислил Юрий Букреев. - Мы провели грамотную работу. Мы создали рабочую группу из представителей всех ведомств, контролирующих деятельность предприятий общепита. Итог — 35 из 404 заведений закрыты, а также колоссальные штрафы. После начала «пивных» рейдов количество жалоб от граждан снизилось. Например, в ноябре поступило 9 жалоб, а в декабре — всего три.
Проверки рабочей группы показали, что бизнесмены были не готовы выполнять требования закона. Как открываются пивные заведения? Регистрируется фирма, снимается помещение, делается ремонт, вешается вывеска, закупается пиво — и добро пожаловать, клиенты. Но требования в части санитарии — больной вопрос для пивнушек. Юрий Букреев советует начинающим пивным бизнесменам сначала изучать действующее законодательство и правила, а потом уже заходить на рынок.
Вместе с этим в управлении потребительского рынка и ценовой политики постоянно изучают вопрос, стоит ли ужесточать или ослаблять закон, регламентирующий время продажи спиртного. Например, разрешить торговать алкоголем до 23:00. Юрий Букреев акцентировал внимание на том, что вопрос постоянно мониторят, но реального запроса на изменение рамок ограничения пока нет.
- Пока такого запроса нет. Мы постоянно анализируем возможность и последствия изменения регионального законодательства. Когда мы вводили региональные ограничения на время реализации спиртного, мы работали в соответствии с указом президента России. Его основной посыл — сокращение потребления алкоголя. Когда мы вводили ограничение, в 2011-2012 годах, у нас в регионе было потребление на уровне 8-9 литров чистого спирта на душу населения. Сейчас потребление — 5,4%. Пока нет необходимости возвращаться к ограничению торговли до 23:00. Давайте вспомним, что тогда было: парки, скверы, Комсомольский пруд были наводнены людьми с алкоголем. Сейчас этого уже нет — там можно отдыхать цивилизованно, без угрозы своей безопасности со стороны подвыпивших. Кроме того, ограничение время продажи положительно сказалось на здоровье липчан и криминогенной обстановке.
А какие данные в этом вопросе у самих врачей и полицейских? Заглянем в отчеты областного наркодиспансера. Наркологи отмечали, что алкогольная смертность в 2017 году несколько выросла. Количество смертельных отравлений алкоголем и его суррогатами составило за 2017 год составило 216 человек (198 человек 2016 году, рост на 9%), количество погибших от насильственных причин в состоянии опьянения в 2016 году – 698 человек (за 2016 год – 695 человек, рост на 0,43%). Количество лиц, госпитализированных в связи с отравлением алкоголем и его суррогатами, составило 233 человека, а отравились алкоголем в 2017 году 300 липчан. Алкогольная смертность населения региона также имеет тенденцию к снижению, отмечают наркологи в 2019 году. Если за 2016-2018 годы она снизилась на 10,1%, то за первое полугодие 2019 года – на 20%. Количество смертельных отравлений алкоголем в 2019 году снизилось на 27%, общее снижение смертности, обусловленной алкоголем, составило 20%. В пресс-службе УМВД по Липецкой области сообщили, что в регионе действительно отмечается снижение объема преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Стоит напомнить, что на прошлой неделе в Липецке была подписана пивная хартия. Под правилами продажи пива поставили свою подпись 14 предпринимателей, владельцы кафе и ресторанов. В хартии прописаны правила работы, к которым стоит стремиться. Владельцы заведений обязались соблюдать единые стандарты, подразумевающие обеспечение комфорта и безопасности горожан, благоустройство прилегающей территории, ее очистку зимой от снега, установку камер слежения.
- Сами предприниматели поняли, что вести бизнес надо цивилизованно, уважать интересы тех, с кем соседствует их заведение. Это европейский метод ведения дел, - отмечает Юрий Букреев. - Но не стоит бояться того, что эта хартия подменяет и ужесточает законодательство. Хартия — не ограничения для выхода на рынок новых бизнесменов и не охранная грамота для крупных игроков рынка общепита. Никто не говорит о том, что из Липецкой области должны исчезнуть закусочные, рюмочные и прочие заведения для людей с небольшим достатком. Просто бизнес надо вести цивилизованно, соблюдать все требования закона.
- Активный мониторинг работы пивных заведений мы начали этим летом. В том числе, и из-за жалоб граждан. Например, в июне-июле мы ежемесячно получали более 40 жалоб от липчан на пивнушки. Основные претензии: шум, гам, ругань, антисанитария, грязь вокруг многоквартирных домов, где работают заведения, - перечислил Юрий Букреев. - Мы провели грамотную работу. Мы создали рабочую группу из представителей всех ведомств, контролирующих деятельность предприятий общепита. Итог — 35 из 404 заведений закрыты, а также колоссальные штрафы. После начала «пивных» рейдов количество жалоб от граждан снизилось. Например, в ноябре поступило 9 жалоб, а в декабре — всего три.
Проверки рабочей группы показали, что бизнесмены были не готовы выполнять требования закона. Как открываются пивные заведения? Регистрируется фирма, снимается помещение, делается ремонт, вешается вывеска, закупается пиво — и добро пожаловать, клиенты. Но требования в части санитарии — больной вопрос для пивнушек. Юрий Букреев советует начинающим пивным бизнесменам сначала изучать действующее законодательство и правила, а потом уже заходить на рынок.
Вместе с этим в управлении потребительского рынка и ценовой политики постоянно изучают вопрос, стоит ли ужесточать или ослаблять закон, регламентирующий время продажи спиртного. Например, разрешить торговать алкоголем до 23:00. Юрий Букреев акцентировал внимание на том, что вопрос постоянно мониторят, но реального запроса на изменение рамок ограничения пока нет.
- Пока такого запроса нет. Мы постоянно анализируем возможность и последствия изменения регионального законодательства. Когда мы вводили региональные ограничения на время реализации спиртного, мы работали в соответствии с указом президента России. Его основной посыл — сокращение потребления алкоголя. Когда мы вводили ограничение, в 2011-2012 годах, у нас в регионе было потребление на уровне 8-9 литров чистого спирта на душу населения. Сейчас потребление — 5,4%. Пока нет необходимости возвращаться к ограничению торговли до 23:00. Давайте вспомним, что тогда было: парки, скверы, Комсомольский пруд были наводнены людьми с алкоголем. Сейчас этого уже нет — там можно отдыхать цивилизованно, без угрозы своей безопасности со стороны подвыпивших. Кроме того, ограничение время продажи положительно сказалось на здоровье липчан и криминогенной обстановке.
А какие данные в этом вопросе у самих врачей и полицейских? Заглянем в отчеты областного наркодиспансера. Наркологи отмечали, что алкогольная смертность в 2017 году несколько выросла. Количество смертельных отравлений алкоголем и его суррогатами составило за 2017 год составило 216 человек (198 человек 2016 году, рост на 9%), количество погибших от насильственных причин в состоянии опьянения в 2016 году – 698 человек (за 2016 год – 695 человек, рост на 0,43%). Количество лиц, госпитализированных в связи с отравлением алкоголем и его суррогатами, составило 233 человека, а отравились алкоголем в 2017 году 300 липчан. Алкогольная смертность населения региона также имеет тенденцию к снижению, отмечают наркологи в 2019 году. Если за 2016-2018 годы она снизилась на 10,1%, то за первое полугодие 2019 года – на 20%. Количество смертельных отравлений алкоголем в 2019 году снизилось на 27%, общее снижение смертности, обусловленной алкоголем, составило 20%. В пресс-службе УМВД по Липецкой области сообщили, что в регионе действительно отмечается снижение объема преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Стоит напомнить, что на прошлой неделе в Липецке была подписана пивная хартия. Под правилами продажи пива поставили свою подпись 14 предпринимателей, владельцы кафе и ресторанов. В хартии прописаны правила работы, к которым стоит стремиться. Владельцы заведений обязались соблюдать единые стандарты, подразумевающие обеспечение комфорта и безопасности горожан, благоустройство прилегающей территории, ее очистку зимой от снега, установку камер слежения.
- Сами предприниматели поняли, что вести бизнес надо цивилизованно, уважать интересы тех, с кем соседствует их заведение. Это европейский метод ведения дел, - отмечает Юрий Букреев. - Но не стоит бояться того, что эта хартия подменяет и ужесточает законодательство. Хартия — не ограничения для выхода на рынок новых бизнесменов и не охранная грамота для крупных игроков рынка общепита. Никто не говорит о том, что из Липецкой области должны исчезнуть закусочные, рюмочные и прочие заведения для людей с небольшим достатком. Просто бизнес надо вести цивилизованно, соблюдать все требования закона.
Гость
Алкаш
Алкаш
Ч