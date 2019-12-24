В Липецкой области дорожают яйца

Но все равно остаются одними из самых дешевых в Центральном федеральном округе.

В декабре сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установили, что в регионе начали дорожать яйца. Аналогичная тенденция сложилась и во всем Центральном федеральном округе, отметил начальник управления потребрынка Юрий Букреев. Глава ведомства отметил, что несмотря на подорожание на 5% (примерно на 2,8 рубля за десяток), яйца в Липецком области остаются одними из самых дешевых среди предложений соседних регионов.- В течение года Липецкая область стабильно входила в пятерку регионов России с самой низкой стоимостью продовольственной части потребительской корзины. В ЦФО наш регион по данному показателю — в тройке лидеров, - сообщил Юрий Букреев.Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2019 года в Липецкой области составил 249,4 млрд рублей (4 место в ЦФО), каждому жителю региона продано товаров примерно на 218 000 рублей. В заготовительную деятельность в 2019 году вовлекли 134 000 частных подсобных хозяйств (87% от всех существующих в Липецкой области). Всего они продали своей продукции на 6 млрд рублей, каждый сельский житель получил от продажи примерно по 17 000 рублей.Если в цивилизованной торговле — сплошь рост и успехи, то с нелегальным бизнесом еще бороться и бороться. Пример — автолавки. Сейчас в Липецке работает 31 киоск-тонар. 15 из них установлены незаконно.- По последней информации, которую мне дали, легально в Липецке работают только 16 таких автолавок. У остальных нет разрешения. Мы планируем привлечь к решению вопроса мэрию Липецка и управление МВД по Липецкой области. В ближайшее время я встречусь с новым начальником УМВД по Липецкой области Олегом Латуновым по этому вопросу. Работа автолавок-нелегалов - это банальное воровство энергии, нарушение правил дорожного движения и благоустройства. Плюс, всегда есть вопросы к качеству и происхождению продаваемой продукции, - добавил начальник управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области.Юрий Букреев в ситуации с нелегальной торговлей намерен пойти путем, обкатанным на рейдах по пивнушкам. Будет создана рабочая группа из представителей ведомств, контролирующих работу предприятий торговли, которая и будет выявлять нелегалов среди автолавок. Юрий Букреев планирует, что уже в I-II кварталах 2020 года начнется вывоз автолавок, торгующих без разрешения.