Общество

36 минут назад

В Липецкой области дорожают яйца

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#цены
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В Липецкой области дорожают яйца

Но все равно остаются одними из самых дешевых в Центральном федеральном округе.

В декабре сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установили, что в регионе начали дорожать яйца. Аналогичная тенденция сложилась и во всем Центральном федеральном округе, отметил начальник управления потребрынка Юрий Букреев. Глава ведомства отметил, что несмотря на подорожание на 5% (примерно на 2,8 рубля за десяток), яйца в Липецком области остаются одними из самых дешевых среди предложений соседних регионов.


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- В течение года Липецкая область стабильно входила в пятерку регионов России с самой низкой стоимостью продовольственной части потребительской корзины. В ЦФО наш регион по данному показателю — в тройке лидеров, - сообщил Юрий Букреев.

Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2019 года в Липецкой области составил 249,4 млрд рублей (4 место в ЦФО), каждому жителю региона продано товаров примерно на 218 000 рублей. В заготовительную деятельность в 2019 году вовлекли 134 000 частных подсобных хозяйств (87% от всех существующих в Липецкой области). Всего они продали своей продукции на 6 млрд рублей, каждый сельский житель получил от продажи примерно по 17 000 рублей.

Если в цивилизованной торговле — сплошь рост и успехи, то с нелегальным бизнесом еще бороться и бороться. Пример — автолавки. Сейчас в Липецке работает 31 киоск-тонар. 15 из них установлены незаконно.

- По последней информации, которую мне дали, легально в Липецке работают только 16 таких автолавок. У остальных нет разрешения. Мы планируем привлечь к решению вопроса мэрию Липецка и управление МВД по Липецкой области. В ближайшее время я встречусь с новым начальником УМВД по Липецкой области Олегом Латуновым по этому вопросу. Работа автолавок-нелегалов - это банальное воровство энергии, нарушение правил дорожного движения и благоустройства. Плюс, всегда есть вопросы к качеству и происхождению продаваемой продукции, - добавил начальник управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области.

Юрий Букреев в ситуации с нелегальной торговлей намерен пойти путем, обкатанным на рейдах по пивнушкам. Будет создана рабочая группа из представителей ведомств, контролирующих работу предприятий торговли, которая и будет выявлять нелегалов среди автолавок. Юрий Букреев планирует, что уже в I-II кварталах 2020 года начнется вывоз автолавок, торгующих без разрешения.
9 425
#цены
2

Комментарии (10)

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ЖД вокзал магазин "Стрела "

26 секунд назад
КачОк, Теперь Пятёрочка , там дешёвые яйца .
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Пипецкое дно

7 минут назад
Не важно,зато газетку "Первый номер " почитаете бесплатно. И яичной вонючей отрыжки не будет
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хахаха

11 минут назад
Оливье-то тоже дорожает,через неделю деликатесом станет
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А вот и неправда !

14 минут назад
Путин говорит что инфляции в России нет !.
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Понятно почему дорожают !

14 минут назад
Путин начал свои яйца чесать !.
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Ленин

17 минут назад
Ну и как жить при кровососах капиталистах?
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КачОк

21 минуту назад
вчера был в пятерочке С0 10шт - 69р. в окее С0 10шт - от 70р и выше. где вы по 50р за 10шт нашли? скажите адрес поеду куплю.
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Бугага

22 минуты назад
Псих, даже хер иркутска шляпу сосет
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Псих

27 минут назад
Ясен пень им дорожать, вокруг одни петухи, кому их нести...
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В Липецкой области

31 минуту назад
дорожает ВСЕ
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