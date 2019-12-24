Общество

23 минуты назад

Решение о повышении стоимости проезда примут весной

4 571
#тариф #проезд #транспорт
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Решение о повышении стоимости проезда примут весной

Специалистам нужно три месяца на исследование обоснования предложенной перевозчиками цены.

1 января 2020 года стоимость проезда в транспорте в Липецкой области останется прежней, сообщил начальник регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев. В ноябре и декабре в управление обратились перевозчики, работающие в регионе, с предложением увеличить стоимость проезда в транспорте. Принимать решение повышать или нет цену будут только в будущем году.

- 50% стоимости проезда — это обеспечение вопросов безопасности. Обновление подвижного состава вложено в стоимость тарифа, именно в этот компонент. Сейчас на территории Липецкой области работают 520 единиц подвижного состава. Треть из этого объема в последнее время была обновлена. Но у нас все равно есть вопросы к подвижному составу перевозчиков. Например, в Усмани до сих пор ездят автобусы 1981 года выпуска, - отметил Юрий Букреев. - Мы сейчас анализируем все данные. Сейчас ничего конкретного насчет того, какой стоимость проезда будет в 2020 году, сказать нельзя. Специалисты обрабатывают достаточно большой объем документов, оценивают обоснования требований перевозчиков. Эта работа будет продолжена в январе-марте. К февраля станет понятно, будет ли вообще повышена стоимость проезда; еще позже - на какую сумму.

Сейчас тариф на перевозку пассажиров в Липецке составляет 19 рублей при оплате картой и 24 рубля при расчете наличными. Для сравнения, в Воронеже тариф составляет 21 и 23 рубля, соответственно, в Тамбове — 20 и 22 рубля, Белгороде — 20 и 25 рублей, в Орле — 17 и 20 рублей.

Напомним, в областное управление потребительского рынка и ценовой политики поступило сразу два десятка предложений по повышению цен на проезд в пассажирском транспорте: 16 - от перевозчиков межмуниципальных маршрутов, и 8 - от перевозящих пассажиров в Липецке, Ельце, Грязях, Лебедяни, Усмани, Чаплыгине и Данкове. Перевозчики обосновывают повышение платы за проезд ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20 %, дополнительными расходами на выполнение требований законодательства об обеспечении транспортной безопасности, а также необходимостью обновления подвижного состава.

Липецкие перевозчики предложили поднять плату за проезд на пять рублей, как по транспортной карте, так и по безналу. На те же пять рублей перевозчики хотели бы понять тарифы в Ельце и Усмани. Меньше на рубль аппетиты перевозчиков из Чаплыгина и Лебедяни. Транспортное предприятие Данкова желало бы увеличить цену билета на 7 рублей и 3 рубля при оплате наличными и транспортной картой соответственно. Самые большие аппетиты - у грязинского АТП, которое предлагает повысить цену проезда сразу на 13 рублей по транспортной карте и на 16 рублей при оплате наличными (сейчас цена проезда в Грязях по карте составляет 17 рублей, за наличные - 22 рубля).
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#тариф #проезд #транспорт
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Комментарии (4)

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8 минут назад
Когда же они подавятся? Ведь жрут и ртом и жопой!
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Сергей 13

12 минут назад
Пусть поднимают,и так уже на такси дешевле ездить.Ваще по колено!
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Проезд

15 минут назад
2002 год - 2 руб, 2007 год - 6 рублей, 2012 год - 10 рублей, 2018 год - 24 !!!
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Гость

17 минут назад
единая россия обязательно поднимет оплату проезда. Голосуем за единую россиию.
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