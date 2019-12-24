Иван Марков не стал рекордсменом российского судопроизводства

Председатель областного суда отказался от участия в конкурсе на продление срока своих полномочий.

Среди председателей областных, краевых и республиканских судей 64-летний председатель областного суда Иван Марков - человек-легенда. Он возглавляет Липецкий областной суд 28 лет - абсолютный рекорд современной России. В октябре GOROD48 задался вопросом: сможет ли Иван Марков закрепить статус рекордсмена российского судопроизводства, отправив заявку на конкурс по соисканию должности председателя областного суда?



- Закон позволяет мне быть претендентом,- сообщил тогда GOROD48 Иван Марков.



А сегодня он дал иной ответ на этот же вопрос:



- Нет. У меня - предельный срок полномочий по нахождению в должности. Исключением из правил по срокам нахождения в должности в судебной системе являются две должности - председателя Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ.



Официальный срок окончаний полномочий Ивана Маркова - 23 июля 2020 года.



Иван Марков родился в 1955 году в селе Анненское Тербунского района Липецкой области. В 1980- м окончил с отличием юридический факультет Воронежского государственного университета. Через год избран народным судьей Грязинского городского народного суда Липецкой области. Липецкий областной суд он возглавляет с 1991 года. В 2014 году Ивана Маркова Совет судей РФ включил в число десятка лучших судей России. Указом Президента РФ Марков награжден орденом Почета.