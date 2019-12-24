Общество

58 минут назад

Иван Марков не стал рекордсменом российского судопроизводства

5 989
#областной суд
Иван Марков не стал рекордсменом российского судопроизводства

Председатель областного суда отказался от участия в конкурсе на продление срока своих полномочий.

Среди председателей областных, краевых и республиканских судей 64-летний председатель областного суда Иван Марков - человек-легенда. Он возглавляет Липецкий областной суд 28 лет - абсолютный рекорд современной России. В октябре GOROD48 задался вопросом: сможет ли Иван Марков закрепить статус рекордсмена российского судопроизводства, отправив заявку на конкурс по соисканию должности председателя областного суда?

- Закон позволяет мне быть претендентом,- сообщил тогда GOROD48 Иван Марков.

А сегодня он дал иной ответ на этот же вопрос:

- Нет. У меня - предельный срок полномочий по нахождению в должности. Исключением из правил по срокам нахождения в должности в судебной системе являются две должности - председателя Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ.

Официальный срок окончаний полномочий Ивана Маркова - 23 июля 2020 года.

Иван Марков родился в 1955 году в селе Анненское Тербунского района Липецкой области. В 1980- м окончил с отличием юридический факультет Воронежского государственного университета. Через год избран народным судьей Грязинского городского народного суда Липецкой области. Липецкий областной суд он возглавляет с 1991 года. В 2014 году Ивана Маркова Совет судей РФ включил в число десятка лучших судей России. Указом Президента РФ Марков награжден орденом Почета.
5 989
#областной суд

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не так воспитан

5 минут назад
Почему ротация кадров не распространяется на судей? Тридцать лет сидеть в кресле председателя это перебор....
ответить

Гражданину

11 минут назад
И тебе не хворать, аминь....
ответить

Вопрос

41 минуту назад
Кто-нибудь сможет назвать дела какие он лично вел ? Значимые для города и области ! Кто это вообще ?
ответить

гражданин

44 минуты назад
Иван Иванович, дай Бог Вам здоровья! Многая и благая лета! Спасибо Вам, когда-то Вы нам очень помогли.
ответить

Совесть

49 минут назад
оставит за себя такого же .Марков , дай Бог тебе всего хорошего. за ту несправедливость, какую ты совершил за свои трудовые годы , Глубоко не уважаемый человечешка
ответить

Еще в рубрике

#бюджет
Депутаты горсовета спасли газету «Первый номер»

3 минуты назад

Общество
Решение о повышении стоимости проезда примут весной
#тариф #проезд #транспорт
4
Решение о повышении стоимости проезда примут весной

21 минуту назад

Общество
В администрации Липецка приняли решение о снятии режима ЧС в доме №2 по Осенний проезду
#чрезвычайное положение
2
В администрации Липецка приняли решение о снятии режима ЧС в доме №2 по Осенний проезду

52 минуты назад

Общество
Иногда лучше жевать, чем говорить
#снюс насвай
11
Иногда лучше жевать, чем говорить

сегодня, 09:24

Общество
Путину пожаловались на затянувшееся строительство фельдшерских пунктов
#ФАП #строительство #контроль
30
Путину пожаловались на затянувшееся строительство фельдшерских пунктов

сегодня, 08:34

Общество
Новогоднее: у липчанина посреди улицы отняли мобильник и елку (ФОТО)
#Новый год #елки #грабеж
38
Новогоднее: у липчанина посреди улицы отняли мобильник и елку (ФОТО)

вчера, 20:12

Общество