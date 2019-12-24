Будет праздник, будут танцы, значит - будет «Мегаданс»

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Новый год — праздник, который многие из нас привыкли отмечать в домашней обстановке. Селедка под шубой, мандарины, оливье, звон бокалов под бой курантов — все это неотъемлемая часть новогоднего домашнего застолья.Но со временем ощущения от праздника в родных стенах становятся привычными. А в этом году, к тому же, 31 декабря рабочий день, так малоостается времени для основательных приготовлений. Домашняя суета съедает праздничный настрой. И что с этим делать? Как побаловать себя, своих близких и друзей, а, главное, запомнить праздник надолго?Завершаете все рабочие дела, надеваете праздничные наряды и всей компанией, с друзьями и родственниками отправляетесь в КРК "МЕГАПОЛИС", где уже всё готово: и столы накрыты, и атмосфера волшебная-новогодняя, ведущие веселые, призы, подарки и, конечно, особенная праздничная дискотека в ночь с 31 декабря на 1 января!Кстати, о танцах. "МЕГА ДАНС PARTY*" придется по вкусу всем – проверено! Вряд ли найдется тот, кто не будет танцевать в самую долгую и веселую ночь в году! А всё потому, что "МЕГА ДАНС PARTY*" - это любимые танцевальные хиты всех времен! Каждый год появляются новые суперхиты, новые артисты и музыкальные проекты, но для новогодней дискотеки "МЕГА ДАНС PARTY*" организаторы максимально тщательно выбирают из множества треков «те самые», при первых аккордах которых, возникает мысль «как же давно я не слышал эту вещь!» и ноги сами несут на танцпол."МЕГА ДАНС PARTY*" начнётся в час ночи и гарантирует каждому гостю море танцевального наслаждения. Как известно - как Новый Год встретишь, так его и проведешь. Поэтому встреча 2020 года в танце, среди веселых и красивых гостей "МЕГА ДАНС PARTY*" – гарантия успешного, лёгкого и счастливого Нового года!КРК «Мегаполис».* Мега Данс Пати…Для лиц старше 16 лет (16+)Начало Мега Данс Пати 1 января в 01:00Телефон для резерва столов 33-55-55