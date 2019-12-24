Иногда лучше жевать, чем говорить

«Единороссы» перехватили инициативу КПРФ по запрету продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

Вчера на последней в этом году сессии областного Совета депутат Сергей Токарев (КПРФ)

обратился к администрации области с просьбой запретить распространение в регионе насвая, снюса и «прочей сосательной и жевательной никотиносодержащей дряни». Но инициативу не стали обсуждать. Спикер областного Совета Павел Путилин, юристы областного парламента и администрации региона заявили, что у главы администрации нет таких полномочий и данные запреты должны устанавливаться законами.



Прошло полдня, и облсовет распространил релиз такого содержания:



«Спикер регионального парламента Павел Путилин в порядке законодательной инициативы внес законопроекты, которые запрещают продажу бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина несовершеннолетним на территории Липецкой области. Речь идет о пастилках или других товарах без табака, но пропитанных никотином. По воздействию на организм они схожи со снюсами, запрет на продажу которых установлен на федеральном уровне.



Кроме того, законопроекты устанавливают запрет на вовлечение детей и подростков в потребление такой продукции и ответственность за данные деяния. Документы направлены на защиту здоровья несовершеннолетних.



В настоящее время эти два законопроекта готовятся к оценке регулирующего воздействия. По ее завершении документы будут рассмотрены в порядке, установленном Регламентом Липецкого областного Совета депутатов. Кроме того, в настоящий момент на рассмотрении в Государственной Думе находятся два законопроекта по этой теме.



В то же время Павел Путилин призвал всех народных избранников присоединиться к работе над уже внесенными законопроектами».



В ответ на это ТГ-канал обкома КПРФ разразился саркастическим заявлением о том, что «мы не встречали ранее ни пресс-релизов, ни упоминаний в СМИ, ни уж тем более рассмотрений путилинских инициатив на профильных комиссиях и комитетах облсовета. Новость о том, что где-то в стенах парламента готовятся некие законопроекты была озвучена только сегодня. И случилось это именно в тот момент, когда депутаты футболили инициативу КПРФ. Разумеется, в соцсетях позиция «единороссов» поддержки, мягко говоря, не нашла. Спустя пару часов появился соответствующий пресс-релиз на сайте облсовета».



Впрочем, в обкоме КПРФ отметили, что коммунистов совершенно не принципиально, по чьей инициативе будет запрещена «вся эта никотиносодержащая гадость». Главное, пишут коммунисты, чтобы дети были здоровы.