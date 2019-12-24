Путину пожаловались на затянувшееся строительство фельдшерских пунктов

Общественники отметили наш регион в числе отстающих по выполнению программы создания фельдшерско-акушерских пунктов.

Президент Владимир Путин пообещал дать поручение Общероссийскому народному фронту и Минздравом провести подробный анализ строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в каждом регионе. Координатор проекта ОНФ «Cело. Территория развития» Юлия Оглоблина привела в качестве отрицательного примера ситуацию со строительством ФАПо в нескольких регионах страны, в том числе и в Липецкой области. Затягивание сроков строительства объектов глава государства назвал хамством и разгильдяйством, сообщает ОНФ.



- Это просто разгильдяйство и хамство, – подчеркнул Путин. - Мне такой анализ нужен. Давайте его. Обязательно устроим разбор полетов по каждому субъекту. Деньги выделяются. Значит, люди просто не могут организовать работу. Причин может быть много, но людям нужен результат.



Координатор проекта ОНФ «Cело. Территория развития» Юлия Оглоблина на встрече президента России Владимира Путина с представителями общественности и аграриями рассказала о проблемах строительства ФАПов в регионах. Из 438 объектов, которые проверили активисты ОНФ, половина ФАПов на 10 декабря еще достраивалась. Более того, в Приморье, а также в Московской, Липецкой, Владимирской областях строительство более половины ФАПов или только началось, или еще даже не начато. Причины, по которым задерживается выполнение программы по строительству ФАПов не только в срывах сроков подрядчиками, но и в обеспечении кадрами, лицензировании. В результате, под данным Минздрава, из построенных в прошлом году 370 ФАПов 64 не работают, рассказала Оглоблина.



Стоит заметить, что накануне региональное управление здравоохранения отчиталось об открытии нового ФАПа в селе Ильино. На его строительство и оснащение потратили 9 миллионов рублей. В этом фельдшерско-акушерском пункте будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому и детскому населению села Ильино (более 1100 жителей). В здании ФАПа есть кабинеты для приема пациентов фельдшером, гинекологический, прививочный, процедурный кабинеты. Кроме того, имеется все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи, создана доступная среда для маломобильных категорий населения.