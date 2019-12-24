Общество

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Путину пожаловались на затянувшееся строительство фельдшерских пунктов

25 1847
#ФАП #строительство #контроль
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Путину пожаловались на затянувшееся строительство фельдшерских пунктов

Общественники отметили наш регион в числе отстающих по выполнению программы создания фельдшерско-акушерских пунктов.

Президент Владимир Путин пообещал дать поручение Общероссийскому народному фронту и Минздравом провести подробный анализ строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в каждом регионе. Координатор проекта ОНФ «Cело. Территория развития» Юлия Оглоблина привела в качестве отрицательного примера ситуацию со строительством ФАПо в нескольких регионах страны, в том числе и в Липецкой области. Затягивание сроков строительства объектов глава государства назвал хамством и разгильдяйством, сообщает ОНФ.

- Это просто разгильдяйство и хамство, – подчеркнул Путин. - Мне такой анализ нужен. Давайте его. Обязательно устроим разбор полетов по каждому субъекту. Деньги выделяются. Значит, люди просто не могут организовать работу. Причин может быть много, но людям нужен результат.

Координатор проекта ОНФ «Cело. Территория развития» Юлия Оглоблина на встрече президента России Владимира Путина с представителями общественности и аграриями рассказала о проблемах строительства ФАПов в регионах. Из 438 объектов, которые проверили активисты ОНФ, половина ФАПов на 10 декабря еще достраивалась. Более того, в Приморье, а также в Московской, Липецкой, Владимирской областях строительство более половины ФАПов или только началось, или еще даже не начато. Причины, по которым задерживается выполнение программы по строительству ФАПов не только в срывах сроков подрядчиками, но и в обеспечении кадрами, лицензировании. В результате, под данным Минздрава, из построенных в прошлом году 370 ФАПов 64 не работают, рассказала Оглоблина.

Стоит заметить, что накануне региональное управление здравоохранения отчиталось об открытии нового ФАПа в селе Ильино. На его строительство и оснащение потратили 9 миллионов рублей. В этом фельдшерско-акушерском пункте будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому и детскому населению села Ильино (более 1100 жителей). В здании ФАПа есть кабинеты для приема пациентов фельдшером, гинекологический, прививочный, процедурный кабинеты. Кроме того, имеется все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи, создана доступная среда для маломобильных категорий населения. 
25 1847
#ФАП #строительство #контроль
3

Комментарии (25)

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весёлый

10 минут назад
Фельдшерские пунткы можно открыть и где большое скопление людей ,вокзалы,торговые центры ,надо ведь думать о народе
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весёлый

14 минут назад
В наше время ,когда все больные и давление скачет как у кенгуру ,пора на каждой остановке поставить фельдшерский пункт оказание первой медицинской помощи ,чтобы дожить до пенсионного возраста
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Артурчик

17 минут назад
Алле, мэр с матом, а сколько общественных сортиров в Нижнем парке поставили? Или забыли? Смотри, утоните в удобрениях, до мэрии дотекут!
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Артурчик

19 минут назад
Пора пожаловаться президенту на отсутствие общественных сортиров в Липецк. * , засучит рукава и построит!
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Главврач Плёхи

20 минут назад
Писать Путину...всё равно ,что в лужу пердеть....мои дорогие липецкие дебилы писаки!!!Пишите пишите идиоты....
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Народный контроль

22 минуты назад
До тех пор, пока эти одноклеточные не поймут, что все в стране перестанет катиться по откос только тогда, когда врачи, медсестры, санитарки и их пациенты начнут получать достойную зарплату, а финансирование, например, медицины, будет иметь больший приоритет, чем прощение долгов недоразвитым странам для обеспечения проникновения бизнеса частных и "государственных" олигархов в эти страны для получения еще большей прибыли на фоне обнищания населения!
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Народный контроль

24 минуты назад
Сначала приходят министры обороны из табуреточников, министры здравоохранения типа Скворцовой, которая, не смотря на то, что врач в 5-м поколении и академик РАН, имеет примитивное представление об организации медицины, зато имеет представление, как опустить ее финансирование до уровня плинтуса. Спускает устные указания по переводу санитарок в уборщицы и прочие аналогичные. Потом президент и Скворцова делают вид, что впервые об этом слышат. Потом начинают гнобить начальников УЗО и главврачей за исполнение этих указаний. Потом... суп с котом.Они понимают только, что сами должны жить не просто хорошо, а очень хорошо или отлично, а бабы ... еще нарожают.
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Доктор Хренов

25 минут назад
Как то уже жаловались,теперь доктора невидим и не слышим.
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Он в другой реальности

26 минут назад
Пионер, с Ганди разговаривает.
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Идите в церковь

27 минут назад
111, и молитесь. Зачем Вам медицина?
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