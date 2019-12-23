Общество

сегодня, 20:12

Новогоднее: у липчанина посреди улицы отняли мобильник и елку

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#Новый год #елки #грабеж
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Новогоднее: у липчанина посреди улицы отняли мобильник и елку

Все почти как в сказке про Щелкунчика: маленький, да отважный одолел крупного соперника, оставив его без главного новогоднего атрибута.

В 28-м микрорайоне во второй половине дня сегодня полно полицейских: они расследуют преступление, которое не могло произойти никогда, кроме преддверия Нового Года.

Как выяснил GOROD48, инцидент произошел возле одного из двух елочных базаров у дома №10 на улице Героя России Эдуарда Белана. Счастливый липчанин решил важную праздничную проблему своей семьи – купил новогоднюю елку. Но радость его оказалась недолгой. В метрах от точки продажи на обывателя налетел молодой человек невысокого роста, и нагло вырвал из рук новогоднюю красавицу. Этим злодей не удовлетворился, а отнял еще и мобильный телефон жертвы.

- Мужчина, которого грабили, был на две головы выше и крепче на вид, чем тот, кто забрал у него все, что пожелает, - рассказала продавщица одной из торговых точек, расположенная неподалеку, - Я даже удивилась, как «малыш» смог так обидеть «качка».

Злоумышленник ушел недалеко, а по свидетельству очевидцев, проследовал в первый подъезд дома №6 на улице Шерстобитова – видимо, мужчина не слишком тщательно планировал свое преступление, раз совершил его в шаговой доступности от дома.

Грабеж т.е. открытое хищение чужого имущества, по статье 161 УК РФ наказывается сроком лишения свободы до 4-хе лет, независимо от суммы ущерба (по статье «Кража», например, учитывается сумма похищенного), т.е. виновному может грозить реальное наказание. За елку. И это закон.

Установить личность злодея полиции тоже, скорее всего, будет просто – дом № 10 на улице Героя России Эдуарда Белана оборудован камерами видеонаблюдения.

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#Новый год #елки #грабеж
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Комментарии (7)

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Сонька золотая ручка

3 минуты назад
Гоп стоп, ты много на себя взяла.. . Гоп стоп, ты много на себя взяла....
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!

30 минут назад
* , отдайте елку мужику и телефон)
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Ну как дебил !

58 минут назад
Буша, Может отвечать за дебилов !, Если в России дебил на Дебиле и дебилом погоняет !.
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Кадыров!

сегодня, 20:33
Буша, Тоже вопит :-" Мы гвардия Путина ", А как до дела..., говнецом запахнет !, Путинская Россия !.
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миротворец

сегодня, 20:33
и это только начало .... ведь с каждым годом все лучше и лучше в россии жить !
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Буша

сегодня, 20:30
Путинская раиссия !, За всех дебилов Путин НЕ в ОТВЕТЕ !!!
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Путинская раиссия !

сегодня, 20:24
Гоп стоп, мы подошли из-за угла !.
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