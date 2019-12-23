Новогоднее: у липчанина посреди улицы отняли мобильник и елку

Все почти как в сказке про Щелкунчика: маленький, да отважный одолел крупного соперника, оставив его без главного новогоднего атрибута.

В 28-м микрорайоне во второй половине дня сегодня полно полицейских: они расследуют преступление, которое не могло произойти никогда, кроме преддверия Нового Года.

Как выяснил GOROD48, инцидент произошел возле одного из двух елочных базаров у дома №10 на улице Героя России Эдуарда Белана. Счастливый липчанин решил важную праздничную проблему своей семьи – купил новогоднюю елку. Но радость его оказалась недолгой. В метрах от точки продажи на обывателя налетел молодой человек невысокого роста, и нагло вырвал из рук новогоднюю красавицу. Этим злодей не удовлетворился, а отнял еще и мобильный телефон жертвы.

- Мужчина, которого грабили, был на две головы выше и крепче на вид, чем тот, кто забрал у него все, что пожелает, - рассказала продавщица одной из торговых точек, расположенная неподалеку, - Я даже удивилась, как «малыш» смог так обидеть «качка».

Злоумышленник ушел недалеко, а по свидетельству очевидцев, проследовал в первый подъезд дома №6 на улице Шерстобитова – видимо, мужчина не слишком тщательно планировал свое преступление, раз совершил его в шаговой доступности от дома.

Грабеж т.е. открытое хищение чужого имущества, по статье 161 УК РФ наказывается сроком лишения свободы до 4-хе лет, независимо от суммы ущерба (по статье «Кража», например, учитывается сумма похищенного), т.е. виновному может грозить реальное наказание. За елку. И это закон.

Установить личность злодея полиции тоже, скорее всего, будет просто – дом № 10 на улице Героя России Эдуарда Белана оборудован камерами видеонаблюдения.





