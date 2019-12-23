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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: утонувшие школьницы, драка на корпоративе и пряник от Медведева
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 23 декабря.
Внимание липчан сегодня привлекла трагедия на воде. В реке Матренка в окрестностях села Дурово были обнаружены тела сестер 7 и 11 лет без признаков насильственной смерти. Их смерть наступила в результате утопления в воде. Сестер обнаружил их старший брат, который пошел на их поиски после длительного отсутствия школьниц. По версии следствия, девочки пришли к реке с санками, провалились под тонкий лед и оказались в холодной воде.
Тем временем в Липецке у пивного ресторана на площади Победы в Липецке произошла драка, после которой 36-летний мужчина впал в кому. Как рассказывают родственники пострадавшего, липчанин Александр отправился в пивной ресторан на корпоратив. Один член их компании поссорился с кем-то на улице. Александр решил ему помочь. Когда на улицу вышли остальные участники корпоратива, Александр уже лежал на ступеньках ресторана в крови и без сознания. При этом, «скорую помощь» мужчине вызвала неизвестная девушка. В пресс-службе УМВ России по Липецкой области подтвердили информацию о том, что в пятницу вечером в больницу попал мужчина в тяжёлом состоянии. По предварительной версии, конфликт мог произойти в помещении ресторана, после чего охрана вывела его участников на улицу. Там мужчину толкнули, и он упал на ступеньки.
Читатели сегодня активно высказывались насчет того, что Игорь Артамонов получил пряник от Дмитрия Медведева. Регион отметили премией за эффективную реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Областной бюджет на 2019 год по доходам составил 62,2 млрд рублей, по расходам - 70,7 млрд рублей. Дефицит бюджета - 8,4 млрд рублей.
В Липецке будут судить полицейского по обвинению в нанесении тяжелой травмы задержанному. По данным следствия, преступление было совершено ночью 29 сентября 2018 года в поселке Трактростроителей на месте задержания участника ДТП, попытавшегося скрыться с места аварии. Пьяного водителя иномарки заковали в наручники, недовольный этим он нелицеприятно высказался в адрес прапорщика полиции, который в ответ сбил его с ног ударом кулака. Водитель упал, ударился головой и получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму.
Тем временем в Липецке у пивного ресторана на площади Победы в Липецке произошла драка, после которой 36-летний мужчина впал в кому. Как рассказывают родственники пострадавшего, липчанин Александр отправился в пивной ресторан на корпоратив. Один член их компании поссорился с кем-то на улице. Александр решил ему помочь. Когда на улицу вышли остальные участники корпоратива, Александр уже лежал на ступеньках ресторана в крови и без сознания. При этом, «скорую помощь» мужчине вызвала неизвестная девушка. В пресс-службе УМВ России по Липецкой области подтвердили информацию о том, что в пятницу вечером в больницу попал мужчина в тяжёлом состоянии. По предварительной версии, конфликт мог произойти в помещении ресторана, после чего охрана вывела его участников на улицу. Там мужчину толкнули, и он упал на ступеньки.
Читатели сегодня активно высказывались насчет того, что Игорь Артамонов получил пряник от Дмитрия Медведева. Регион отметили премией за эффективную реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Областной бюджет на 2019 год по доходам составил 62,2 млрд рублей, по расходам - 70,7 млрд рублей. Дефицит бюджета - 8,4 млрд рублей.
В Липецке будут судить полицейского по обвинению в нанесении тяжелой травмы задержанному. По данным следствия, преступление было совершено ночью 29 сентября 2018 года в поселке Трактростроителей на месте задержания участника ДТП, попытавшегося скрыться с места аварии. Пьяного водителя иномарки заковали в наручники, недовольный этим он нелицеприятно высказался в адрес прапорщика полиции, который в ответ сбил его с ног ударом кулака. Водитель упал, ударился головой и получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму.
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