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сегодня, 16:57

Ученики шести липецких школ завтра останутся дома

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#Карантин #школа
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Ученики шести липецких школ завтра останутся дома

Причина выходных - карантин.

Во вторник занятия из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ будут приостановлены в 11-ти классах шести городских школ. Как сообщили GOROD48 в департаменте образования администрации Липецка, на вынужденные каникулы отправили учеников школ 6,41,62,64,65,68. Образовательный процесс не приостанавливаемся: школьники получают домашнее задание в электронном виде.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего с начала сезона ОРВИ вирусное заболевание подхватили 5 434 липчанина. 80% пациентов - дети. Сложившаяся картина говорит о том, что до эпидемии ОРВИ региону ещё очень далеко.
6 1106
#Карантин #школа
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Комментарии (6)

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Злата

9 минут назад
Ну сколько можно писать эту ерунду город48,уточняйте информацию, прежде чем писать, частичный карантин!!!!!!!
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Россия

22 минуты назад
А в России бывает такое чуть не каждый день!
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При родном Велесе

31 минуту назад
тоже.)
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СССР

32 минуты назад
В СССР такого не было..
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/

сегодня, 17:20
уже давно пора закрыть.учителя больные сидят заражают детей.
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Грипп

сегодня, 17:19
Лучше бы завтра все бы остались дома, - вот это был бы действительно настоящий карантин!
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