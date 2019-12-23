Ученики шести липецких школ завтра останутся дома

Причина выходных - карантин.

Во вторник занятия из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ будут приостановлены в 11-ти классах шести городских школ. Как сообщили GOROD48 в департаменте образования администрации Липецка, на вынужденные каникулы отправили учеников школ 6,41,62,64,65,68. Образовательный процесс не приостанавливаемся: школьники получают домашнее задание в электронном виде.



По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего с начала сезона ОРВИ вирусное заболевание подхватили 5 434 липчанина. 80% пациентов - дети. Сложившаяся картина говорит о том, что до эпидемии ОРВИ региону ещё очень далеко.