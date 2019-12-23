Пример общения с автохамами

Наш читатель снял вопиющий факт на улице 8 марта и вступил в диалог с водителем.

Водитель сдавал задом по тротуару и отчаянно сигналил, мол, пропустите меня, неразумные пешеходы. Сигналил настойчиво – видно, не сомневался в своей правоте. Это видео прислал нам читатель GOROD48, который снял его сегодня, 23 декабря, в 13:58 на улице 8 марта возле дома №24/3.

Мужчина не ограничился просто фиксацией вопиющего нарушения правил дорожного движение (езда по тротуару), а вступил в диалог с водителем.

- У нас тут что – проезжая часть? – спросил пешеход, которому автомобиль не давал пройти и еще сигналил, чтобы тот убрался с дороги.

- Извините, - пролепетал после некоторой паузы водитель. И предпочел уехать – вперед, чем тоже нарушил правила – зачем он вообще забрался на автомобиле в пешеходную зону?!

Напоминаем, что всякое нарушение правил дорожного движения - снятое на фото или видео и опубликованное на нашем сайте автоматически становится объектом разбирательства ГИБДД. Автоинспекторы не раз запрашивали у нашей редакции исподники снятых материалов. Так что повторяем: нарушать ПДД становится все более невыгодным делом. Лучше становится вежливыми и культурными водителями, как бы тяжело это не было для некоторых.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.