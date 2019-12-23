Общество

37 минут назад

Пример общения с автохамами

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#Автохамы #нарушения #ПДД
Пример общения с автохамами

Наш читатель снял вопиющий факт на улице 8 марта и вступил в диалог с водителем.

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Водитель сдавал задом по тротуару и отчаянно сигналил, мол, пропустите меня, неразумные пешеходы. Сигналил настойчиво – видно, не сомневался в своей правоте. Это видео прислал нам читатель GOROD48, который снял его сегодня, 23 декабря, в 13:58 на улице 8 марта возле дома №24/3.

Мужчина не ограничился просто фиксацией вопиющего нарушения правил дорожного движение (езда по тротуару), а вступил в диалог с водителем.

- У нас тут что – проезжая часть? – спросил пешеход, которому автомобиль не давал пройти и еще сигналил, чтобы тот убрался с дороги.

- Извините, - пролепетал после некоторой паузы водитель. И предпочел уехать – вперед, чем тоже нарушил правила – зачем он вообще забрался на автомобиле в пешеходную зону?!

Напоминаем, что всякое нарушение правил дорожного движения - снятое на фото или видео и опубликованное на нашем сайте автоматически становится объектом разбирательства ГИБДД. Автоинспекторы не раз запрашивали у нашей редакции исподники снятых материалов. Так что повторяем: нарушать ПДД становится все более невыгодным делом. Лучше становится вежливыми и культурными водителями, как бы тяжело это не было для некоторых.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #нарушения #ПДД

Комментарии (7)

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Няйтрал

8 минут назад
тожмне дете гор
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Блин горелый

14 минут назад
Конечно, ужас - ЧУРКА, но не дурак, не стал хамить перед камерой! А тот хрен возле горсовета, к которому ГИБДДшники даже подойти обо...сь, не ЧУРКА? ЧУРКА - это не национальность, это образ жизни!
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Введите ваше имя

16 минут назад
Это же зверек ! Да еще был один в машине ,вот и испугался от неожиданности .Была бы их стайка они бы сразу выскочили права качать!
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Тётя Глаша

24 минуты назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать! Вот, автохам, и выпендрился, как всегда!
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...

24 минуты назад
у них в ауле ишак где хочет, там и ходит...
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Сс

27 минут назад
Денис, да чурка, но вот интересно если бы его не снимали на видео он бы так же вежливо разговаривал?
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Денис

29 минут назад
Да это чурька безмозглая.
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