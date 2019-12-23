Отзывы липчан о новогодних вечеринках.

Вторая половина декабря — время для проведения новогодних корпоративных вечеринок. Многие компании озаботились вопросами корпоратива на Новый год заранее, долго и щепетильно выбирали место для рабочего банкета, но все равно попали впросак. А кому-то повезло больше, и новогодняя вечеринка прошла на ура. О том, как прошли новогодние корпоративы, липчане рассказывают в своих отзывах о заведениях.



- Благодарим за приятный субботний вечер. Персонал был вежлив и приветлив, несмотря на большое количество посетителей, - пишет гостья сети пиццерий.



- Кухня, интерьер все очень понравилось! - делится мнением посетитель ресторана восточной кухни.



- Долго выбирали место для проведения новогоднего корпоратива, выбор пал на это заведение, так как много положительных отзывов. Были очень разочарованы. До своей рекламы явно не дотягивает. Кухня ужасна: салат оказался тухлым (просили заменить), мясная и рыбная нарезка не соответствует даже заявленным граммам. На большой тарелке тонко-тонко, аж светятся, нарезаны 6 кусочков. А нас было 8 человек, то есть кому-то даже не хватило. К обслуживанию, к интерьеру, к ведущему претензий нет. Все на уровне. Шоу-программа тоже хорошая. Но за такие деньги ожидали вау, но этого не случилось. В общем, разочарование, никому не советуем. И если б не развлекательная программа, делать там нечего, - уверена участница корпоратива, который проходил в ресторане в Липецком районе.



- Отмечали там корпоратив, все очень понравилось! - пишет гость заведения на улице Горького. - Вежливый персонал, заказы приносили мегабыстро, живая музыка прям порадовала! По еде тоже все понравилось - вкусно, быстро и не прям дорого! Рекомендую!



- Самое ужасное заведение, в котором я только была, - пишет гостья корпоративного вечера в кафе в районе парка «Быханов сад». - Мы отмечали корпоратив. Началось все с того, что мы заказали на 54 человека, а накрыли на 52. Спросив у администратора, как быть, она пожала плечами и с надменным видом сказала - не знаю, так получилось! Сидели как шпроты в банке. Горячее подали на 50 минут позже, даже не извинились. Я от такого хамства просто в ужасе. Далее отключили свет в зале, оставив только на танцполе, следовательно, за столами все ели и наливали с включёнными фонариками на телефоне. Далее приехало руководство, чтоб поздравить, мы попросили на пару минут убавить музыку: нам было отказано, на просьбу поставить песню нам так же грубо отказали! Обслуживающий персонал крайне не дружелюбный. А администратор ...!!!



- Были на новогоднем корпоративе. Отлично провели время! - делится впечатлениями гость кафе на улице Интернациональной. -Еда вкусная (немного дороговато). Ведущий отличный - ненавязчивый, нет дебильных и пошлых конкурсов. Кавер-группа просто супер - исполняли отличные хиты, под которые хотелось петь и танцевать. Один минус-система кондиционирования не справляется (или тупо не работает).



- Была на новогоднем корпоративе в этом кафе. Программа так себе - сценарий с первой ссылки в Гугле. А еда вкусная, - отмечает гостья кафе на улице Гагарина.



- Позвонили в этот ресторан, чтобы заказать столик на корпоратив, с нами разговаривала директор свысока и по-хамски, потому что у нас небольшая компания, - значится в отзыве о ресторане азиатской кухни. - ！Спросили, почему мы не можем заказать, не стала ничего объяснять, заявила:，， «Я могу вам отказать！，，». Хочется посоветовать научиться вежливо разговаривать, без хамских ноток, все-таки позвонили не ей домой, а в заведение.

