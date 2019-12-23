Происшествия
сегодня, 12:43
Двое налетчиков на киоски «Русского аппетита» осуждены в Липецке
Приговором Левобережного районного суда неоднократно судимые 31-летний житель Добровского района и 25-летний житель Липецка признаны виновными в совершении нападений на павильоны «Русский аппетит».
Как сообщает прокуратура Липецкой области, первый налет сообщники совершили ночью 6 февраля на остановке «20-й микрорайон». Один из них взял шапку приятеля, прожег в ней отверстия для глаз, натянул на голову и через окошко выдачи товара залез в киоск. Заставив продавщицу лечь на пол, грабитель забрал из кассы 9750 рублей.
9 февраля около 4 часов утра они ограбили киоск « Русский Аппетит» на площади Мира.
Один из них, отвлекая внимание продавщицы, делал заказ, а второй залез в киоск через окно и похитил из кассы 1315 рублей.
Затем впустил внутрь приятеля, и, угрожая продавщице убийством, потребовал уже ее деньги. Преступники забрали из сумки женщины кошелек с 3900 рублями, вытащили продукты из холодильника и скрылись.
Кроме того, один из подсудимых обвиняется в краже у знакомого 16 тысяч рублей, которые он похитил во время совместной пьянки.
Учитывая обстоятельства дела, данные о личности, роль каждого их них в совершенных преступлениях, суд приговорил одного - к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, другого - к 3 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщает прокуратура Липецкой области, первый налет сообщники совершили ночью 6 февраля на остановке «20-й микрорайон». Один из них взял шапку приятеля, прожег в ней отверстия для глаз, натянул на голову и через окошко выдачи товара залез в киоск. Заставив продавщицу лечь на пол, грабитель забрал из кассы 9750 рублей.
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9 февраля около 4 часов утра они ограбили киоск « Русский Аппетит» на площади Мира.
Один из них, отвлекая внимание продавщицы, делал заказ, а второй залез в киоск через окно и похитил из кассы 1315 рублей.
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Кроме того, один из подсудимых обвиняется в краже у знакомого 16 тысяч рублей, которые он похитил во время совместной пьянки.
Учитывая обстоятельства дела, данные о личности, роль каждого их них в совершенных преступлениях, суд приговорил одного - к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, другого - к 3 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
чего
было бы луче всем если бы
...
Мальцев
миротворец
Местный
миротворец
я
Граф Монте Кристо
А