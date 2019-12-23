Происшествия

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Двое налетчиков на киоски «Русского аппетита» осуждены в Липецке ﻿

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#разбой
Двое налетчиков на киоски «Русского аппетита» осуждены в Липецке ﻿
Приговором Левобережного районного суда неоднократно судимые 31-летний житель Добровского района и 25-летний житель Липецка признаны виновными в совершении нападений на павильоны «Русский аппетит».

Как сообщает прокуратура Липецкой области, первый налет сообщники совершили ночью 6 февраля на остановке «20-й микрорайон». Один из них взял шапку приятеля, прожег в ней отверстия для глаз, натянул на голову и через окошко выдачи товара залез в киоск. Заставив продавщицу лечь на пол, грабитель забрал из кассы 9750 рублей. 

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9 февраля около 4 часов утра они ограбили киоск « Русский Аппетит» на площади Мира
Один из них, отвлекая внимание продавщицы, делал заказ, а второй залез в киоск через окно и похитил из кассы 1315 рублей.
 
Затем впустил внутрь приятеля, и, угрожая продавщице убийством, потребовал уже ее деньги. Преступники забрали из сумки женщины кошелек с 3900 рублями, вытащили продукты из холодильника и скрылись. 

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Кроме того, один из подсудимых обвиняется в краже у знакомого 16 тысяч рублей, которые он похитил во время совместной пьянки. 

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности, роль каждого их них в совершенных преступлениях, суд приговорил одного - к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, другого - к 3 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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#разбой

Комментарии (11)

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чего

5 минут назад
приматы,все веселитесь?А ведь в этом самом аппетите может работать ваша мать,сестра,жена,дочь!Да просто проходящие мимо люди или даже дети могут попасть под горячую руку этим приматами как и вы.А потом здесь с соплями на обезьяньих вафе...льниках писали-мол пАмажите,мамко болет,дурак ударил или тАлкнул.Это и есть безопасность на улице,а вы гориллы все тычете в телефоны вонючими корявами.Стадо дебилов!Лучше бы выносили вопрос по таким уродам на обсуждение перед вашим хозяином из Кремля чтобы их держать пожизненно в клетке,тем более они уже неоднократно судимые.Он завтра к вам в вашу ластачку залезает и у жены цацки из ушей вырвет.
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было бы луче всем если бы

8 минут назад
вывели их в чисто поле и растреляли !
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...

30 минут назад
За миллионы и миллиарды не сажают. Надо было больше красть
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Мальцев

37 минут назад
— Хм, какая отвратительная рожа.!
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миротворец

40 минут назад
с таким бы рвением не в *русский аппетит* надо было лезть а к грефу в зеленый офис !
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Местный

45 минут назад
Даже по фото понятно что это деревенские обрыганы
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миротворец

45 минут назад
вот такое будет все чаще и чаще ..... потому что в россии все лучше и лучше жить с каждым годом становится !
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я

49 минут назад
АУЕ
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Граф Монте Кристо

49 минут назад
дурачки - надо было не в окно влезать, а подкоп делать !
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А

50 минут назад
Девушка будеть работат и налоги платить чтобь их кормить
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