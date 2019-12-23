500 елок и сосен вывезли с улиц города в эти выходные

Более десяти улиц Липецка расчищено от незаконных торговых точек и мусора, который они за собой оставляют. Таковы итоги совместной работы городского управления потребительского рынка и департамента дорожного хозяйства и благоустройства, проведенной в минувшие выходные.

Как сообщает администрация Липецка, при помощи погрузчика и самосвала с улиц 50 лет НЛМК, Космонавтов, Белана, Меркулова, Вермишева, Советская, Неделина и других вывезли более 500 новогодних деревьев. Продавцы, не имеющие необходимых документов и разложившие товар на импровизированных прилавках из поддонов и картона, предпочли покинуть свои «рабочие места», не дожидаясь штрафа.Напомним, в Липецке организовано 89 торговых мест по продаже елок и сосен, которые распределены на территории города по итогам открытых аукционов. Вместе с тем, за торговлю с нарушением или вне схемы размещения нестационарных торговых объектов, граждане могут заплатить штраф от 1 до 3,5, должностные - от 1 до 10, юридические – от 10 до 100 тысяч рублей соответственно. Повторное нарушение обойдется гражданину уже в 5 тысяч рублей. В случае неоплаты сумма увеличивается вдвое, либо применяется административный арест или обязательные работы на срок до 50 часов.Кроме того, в ходе рейдов выходного дня силами управления потребительского рынка города перемещены три киоска. Два из них торговали пиротехникой.В итоге, разбросанные по улицам и оставленные без присмотра новогодние деревья, киоски и продукцию владельцы могут забрать со спецплощадки, как только получат постановление на уплату штрафа, возмещение расходов муниципальной казны на транспортировку. При этом необходимо будет предъявить документы на товар или объект.Городское управление потребительского рынка призывает предпринимателей и граждан отказаться от незаконной реализации и приобретения вышеуказанной продукции. Контроль за несанкционированной торговлей будет усилен.Если у покупателей возникли сомнения в подлинности предъявляемых документов, можно проверить информацию по телефонам: 23-91-39, 23-96-44. О фактах незаконной торговли можно сообщить по номеру 23-91-48 или 23-96-43.