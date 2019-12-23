Общество

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500 елок и сосен вывезли с улиц города в эти выходные

14 1682
#несанкционированная торговля
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500 елок и сосен вывезли с улиц города в эти выходные

Более десяти улиц Липецка расчищено от незаконных торговых точек и мусора, который они за собой оставляют. Таковы итоги совместной работы городского управления потребительского рынка и департамента дорожного хозяйства и благоустройства, проведенной в минувшие выходные.

Как сообщает администрация Липецка, при помощи погрузчика и самосвала с улиц 50 лет НЛМК, Космонавтов, Белана, Меркулова, Вермишева, Советская, Неделина и других вывезли более 500 новогодних деревьев. Продавцы, не имеющие необходимых документов и разложившие товар на импровизированных прилавках из поддонов и картона, предпочли покинуть свои «рабочие места», не дожидаясь штрафа.

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Напомним, в Липецке организовано 89 торговых мест по продаже елок и сосен, которые распределены на территории города по итогам открытых аукционов. Вместе с тем, за торговлю с нарушением или вне схемы размещения нестационарных торговых объектов, граждане могут заплатить штраф от 1 до 3,5, должностные - от 1 до 10,  юридические – от 10 до 100 тысяч рублей соответственно. Повторное нарушение обойдется гражданину уже в 5 тысяч рублей. В случае неоплаты сумма увеличивается вдвое, либо применяется административный арест или  обязательные работы на срок до 50 часов.

Кроме того, в ходе рейдов выходного дня силами управления потребительского рынка города перемещены три киоска. Два из них торговали пиротехникой.

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В итоге, разбросанные по улицам и оставленные без присмотра новогодние деревья, киоски и продукцию владельцы могут забрать со спецплощадки, как только получат постановление на уплату штрафа, возмещение расходов муниципальной казны на транспортировку. При этом необходимо будет предъявить документы на товар или объект.

Городское управление потребительского рынка призывает предпринимателей и граждан отказаться от незаконной реализации и приобретения вышеуказанной продукции. Контроль за несанкционированной торговлей будет усилен.  

Если у покупателей возникли сомнения в подлинности предъявляемых документов, можно проверить информацию по телефонам: 23-91-39, 23-96-44. О фактах незаконной торговли можно сообщить по номеру 23-91-48 или 23-96-43.

14 1682
#несанкционированная торговля
1

Комментарии (14)

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Родина

2 минуты назад
ттт, какие праздники, когда Родина в опастности?
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Сара Коннор

4 минуты назад
Деревья жалко. Как уже задолбал этот ваш новый год, роботы!
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ттт

5 минут назад
елки уже уничтожают, что дальше?! деда Мороза без юр. лица в тюрьму? Снегурочку без справки *** Праздник к нам не приходит.
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Липчанка

5 минут назад
Вывезли 500 елок!!! Как вы гордитесь этим?!! Медаль за отвагу не дали?
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миротворец

29 минут назад
27 район ..... ей похер на тебя , на твою улицу,на мусор,на ямы, у нее парки в приоритете ! и Коллеги это пи з де ц
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АЛЕКС 1

46 минут назад
Дебилы что убежали ! Заплатили штраф от 1 до 3.5 и торговали себе спокойно до след. проверки и больше в разы получили со своих елок ! А там Новый год наступит и всё рассосётся само собой !
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27 район

47 минут назад
Трактор шпарит по газону,Уваркина * посмотри на улицу героя России Белана,такое ощущение что это улица бандэры,мусор кругом,ямы,плитки местами нет,деревьев нет,позор.
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Липчанин

47 минут назад
Плохо мы воспитываем своих продавцов
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Абрахам

56 минут назад
После Нового Года их станет ещё больше на помойке!
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Иннокентий

56 минут назад
Предотвратили бы лучше зарграбление Сибири. Так вековые деревья вырубают и вывозят. Местных то бродяг чего обижать. Они на хлебушек деткам зарабатывают. Экономический ущерб от их деятельности ни какой.
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