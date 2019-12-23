Происшествия

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В Липецкой области утонули две сестры-школьницы

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#происшествия на воде #спасатели
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В Липецкой области утонули две сестры-школьницы

Тела девочек обнаружены в реке Матрёнка.

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти двух школьниц в Добринском районе, тела которых были обнаружены в реке Матренка.

По данным следствия, 22 декабря в реке Матренка в окрестностях села Дурово были обнаружены тела сестер 7 и 11 лет без признаков насильственной смерти. Согласно выводам судмедэкспертов, их смерть наступила в результате утопления в воде. Сестер обнаружил их старший брат, который пошел на их поиски после длительного отсутствия школьниц. По версии следствия, девочки пришли к реке с санками, провалились под тонкий лед и оказались в холодной воде.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания и проживания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
 

 
11 4189
#происшествия на воде #спасатели
2

Комментарии (11)

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Лев

1 минуту назад
Жаль,в деревне нет развлечений для детей власти в МОСКВЕ всё развлекаются
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Да

2 минуты назад
зима нынче тёплая, купальный сезон аж в декабре открыли.
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Я

2 минуты назад
вера, ты дура либо клуша, что впрочем одно и тоже. Ты своих детей до пенсии за руку водить будешь?
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ната

3 минуты назад
Какие могут быть санки, когда весь декабрь 5 гр. тепла? Тем более был выходной где были родители?
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Любовь

6 минут назад
вера, никто, конечно, с родителей ответственности не снимает, но, например, я сама росла в непосредственной близости от реки - около 30 метров от дома. Сколько себя помню, я , да и все мои подружки , друзья погодки, все время мы проводили на реке. Летом только родители на работу в семь утра, мы уж на реку купаться. А уж зимой с обрыва с берега наверное все катались до снеговых катышков на одежде.. Поверьте, родители не стояли на берегу и нас не караулили. Деревня - это другая жизнь.. Дай , господ, и сил родителям перенести такое горе. Не надо их обвинять.
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вера

29 минут назад
где же эти горе-родители, которые не объяснили и не втолковали девочкам, что на речку не ногой, а брату, чтобы следил и не пускал не под каким предлогом, как теперь оправдать свои поступки или бездействия, ведь каждая смерть ребенка, порой безответственная и авось" ное воспитание
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Гостья

40 минут назад
Трудно поверить,трудно принять в голове не укладывается горе не описуемое Царство небесное ангелам
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Какие маленькие

53 минуты назад
Терпения родителям пережить такое горе
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Такие маленькие

57 минут назад
Одни
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А

57 минут назад
Царство небесное
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