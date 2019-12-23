В Липецкой области утонули две сестры-школьницы

Тела девочек обнаружены в реке Матрёнка.

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти двух школьниц в Добринском районе, тела которых были обнаружены в реке Матренка.



По данным следствия, 22 декабря в реке Матренка в окрестностях села Дурово были обнаружены тела сестер 7 и 11 лет без признаков насильственной смерти. Согласно выводам судмедэкспертов, их смерть наступила в результате утопления в воде. Сестер обнаружил их старший брат, который пошел на их поиски после длительного отсутствия школьниц. По версии следствия, девочки пришли к реке с санками, провалились под тонкий лед и оказались в холодной воде.



В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания и проживания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.







