Общество

сегодня, 11:01

«Это факт - в мэрии остались только печать и стулья»

11 1916
#мэрия #администрация #
3
«Это факт - в мэрии остались только печать и стулья»

В областном Совете возмутились выделением 102 миллионов рублей на содержание мэрии Липецка в условиях сокращения полномочий муниципальных чиновников. 

Сегодня на сессии областного Совета парламентарии внесли поправки в Закон «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области». 

Как уже сообщал GOROD48, администрация области решила перераспределить в свою пользу полномочия в сферах градостроительной деятельности, дорог и транспорта, а также теплоснабжения. На областной уровень передали значительный объем полномочий по градостроительной деятельности Липецка, а также некоторые функции городских и сельских поселений, муниципальных районов области. Процесс планируется осуществить в два этапа. Сначала мэрия расстанется  с подготовкой и утверждением Генерального плана Липецка, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории. В 2021 году планируется передать полномочия, связанные с утверждением местных нормативов градостроительного проектирования, ведением государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, приятием решений о развитии застроенных территорий и о комплексном развитии Липецка. Для реализации данных полномочий будет создано подведомственное областное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и архитектуры Липецкой области». 

Также закон перераспределяет полномочия органов местного самоуправления в сфере дорог и транспорта. Это касается вопросов организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Липецке, а также установки и содержания видеокамер на муниципальных дорогах. В сфере теплоснабжения в ведение администрации Липецкой области передаются полномочия от мэрий  Липецка и Ельца. 

По мнению начальников областных ведомств - Наиды Исматулаевой (областное управление строительства и архитектуры), Валентина Малахова (областное управление дорог и транспорта) и Альберта Соковых (областное управление энергетики и тарифов) - такие решения повысят эффективность оказания услуг в указанных областях, позволят централизовать функции и снизить финансовую и организационную нагрузку на органы местного самоуправления области.

Против такого перераспределения выступил депутат Сергей Токарев (фракция КПРФ):

- То, что произошло, наглядно иллюстрирует результаты отмены прямых выборов главы Липецка. Это факт - в мэрии остались только печать и стулья. Чиновникам осталось только  расставлять лавочки по паркам! Никто ведь не ответил за плачевно состояние инженерных сетей, которые передаются в область. Между тем нам дорого обходится содержание главы Липецка. В бюджете города на полномочия городской администрации выделены 102 миллиона рублей. Ранее мы передали полномочия по здравоохранению, теперь отдаём полномочия в сферах градостроительства, транспорта, теплоэнергетики. А муниципальная власть ведь ближе всех иных к людям. Зачем передавать эти полномочия? Проще заместить некомпетентных чиновников компетентными, добавить мэрии средств на финансирование. Вывод: власть не занимается кадрами. Нужна отмена непрямых выборов глав органов местного самоуправления. Надо прислушаться к людям. В полумиллионом городе, конечно, найдутся люди, которые смогут решать такие задачи.

Голосование показало, что точку зрения КПРФ поддержали еще четыре депутата. В итоге 39 парламентариев поддержали предложение областной администрации.
11 1916
#мэрия #администрация #
3

Комментарии (11)

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Нафига

10 минут назад
На всю это гоп-компанию тогда 100 миллионов тратить? Если такие важные функции в область отъехали, то тех, кто их раньше выполнял, зачем держать? Ради красивых глаз или матов?
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123

12 минут назад
А зачем снижать нагрузку на местное самоуправление? Это что, интернат для детей с задержкой развития? Если да, то ликвидировать совсем, а детей туда, куда и всех остальных таких же.
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Вопрос

41 минуту назад
Вообще тогда в необходимости такой мэрии и её содержания! Разогнать за ненадобностью! Департамент градостроительства упраздняется? Если нет, то чем он будет заниматься? В прежнем штате?
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Ойойой

57 минут назад
Житель, сколько уже наворочили в строительстве и градостроительстве-стока спец не наворотишь. Учитель географии строительную отрасль курировал. С Серафимовной-учителем труда)))
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Житель

сегодня, 11:23
Ох...наворочат сейчас делов, а потом эта власть свалит в мск
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Дык +

сегодня, 11:20
Сладкая парочка быстро дала результат. Теперь, если стальной олигарх приведет своего человека в мэрию, то ему достанется дырка от бублика!
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Сталин-психиатр.

сегодня, 11:18
И не надо бояться человека с ружьём, как говаривал авторитетный политик древности- Ленин.
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Вася Куролесов

сегодня, 11:17
А вы, друзья, как не садитесь...
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Сталин-психиатр.

сегодня, 11:16
Нужен свободный оборот оружия, как в США. Тогда всё само собой нормализуется.
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Ленин

сегодня, 11:08
Вся власть советам народных депутатов!
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