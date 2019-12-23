«Это факт - в мэрии остались только печать и стулья»

В областном Совете возмутились выделением 102 миллионов рублей на содержание мэрии Липецка в условиях сокращения полномочий муниципальных чиновников.

Сегодня на сессии областного Совета парламентарии внесли поправки в Закон «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области».



Как уже сообщал GOROD48, администрация области решила перераспределить в свою пользу полномочия в сферах градостроительной деятельности, дорог и транспорта, а также теплоснабжения. На областной уровень передали значительный объем полномочий по градостроительной деятельности Липецка, а также некоторые функции городских и сельских поселений, муниципальных районов области. Процесс планируется осуществить в два этапа. Сначала мэрия расстанется с подготовкой и утверждением Генерального плана Липецка, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории. В 2021 году планируется передать полномочия, связанные с утверждением местных нормативов градостроительного проектирования, ведением государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, приятием решений о развитии застроенных территорий и о комплексном развитии Липецка. Для реализации данных полномочий будет создано подведомственное областное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и архитектуры Липецкой области».



Также закон перераспределяет полномочия органов местного самоуправления в сфере дорог и транспорта. Это касается вопросов организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Липецке, а также установки и содержания видеокамер на муниципальных дорогах. В сфере теплоснабжения в ведение администрации Липецкой области передаются полномочия от мэрий Липецка и Ельца.



По мнению начальников областных ведомств - Наиды Исматулаевой (областное управление строительства и архитектуры), Валентина Малахова (областное управление дорог и транспорта) и Альберта Соковых (областное управление энергетики и тарифов) - такие решения повысят эффективность оказания услуг в указанных областях, позволят централизовать функции и снизить финансовую и организационную нагрузку на органы местного самоуправления области.



Против такого перераспределения выступил депутат Сергей Токарев (фракция КПРФ):



- То, что произошло, наглядно иллюстрирует результаты отмены прямых выборов главы Липецка. Это факт - в мэрии остались только печать и стулья. Чиновникам осталось только расставлять лавочки по паркам! Никто ведь не ответил за плачевно состояние инженерных сетей, которые передаются в область. Между тем нам дорого обходится содержание главы Липецка. В бюджете города на полномочия городской администрации выделены 102 миллиона рублей. Ранее мы передали полномочия по здравоохранению, теперь отдаём полномочия в сферах градостроительства, транспорта, теплоэнергетики. А муниципальная власть ведь ближе всех иных к людям. Зачем передавать эти полномочия? Проще заместить некомпетентных чиновников компетентными, добавить мэрии средств на финансирование. Вывод: власть не занимается кадрами. Нужна отмена непрямых выборов глав органов местного самоуправления. Надо прислушаться к людям. В полумиллионом городе, конечно, найдутся люди, которые смогут решать такие задачи.



Голосование показало, что точку зрения КПРФ поддержали еще четыре депутата. В итоге 39 парламентариев поддержали предложение областной администрации.

