10 минут назад
Липчане должны банкам по 172`200 рублей
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование закредитованности жителей регионов России. Авторы работы отмечают, что объемы обязательств перед банками выросли во всех субъектах федерации.
Среди регионов Центрального Черноземья по уровню закредитованности Липецкая область — лидер. Белгородская область оказалась на 21 строчке, Воронежская — на 32 позиции, Курская — на 35 строке, а Тамбовская — на 64. В среднем, больше всего банкам среди регионов Центрального Черноземья должны воронежцы — по 182,4 тысяч рублей.
Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге — в Ингушетии, Крыму и Севастополе.
По оценкам экспертов, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тысяч рублей, до 227 тысяч. Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, растет достаточно быстро — с 44,9% в 2018 году до 47,1% в текущем рейтинге.