Общество

10 минут назад

Липчане должны банкам по 172`200 рублей

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#кредит #рейтинг
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Липчане должны банкам по 172`200 рублей

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование закредитованности жителей регионов России. Авторы работы отмечают, что объемы обязательств перед банками выросли во всех субъектах федерации.

Липецкая область оказалась в топ-20 по закредитованности и заняла последнюю строчку этого перечня отличников регионов, где население мало и обдуманно берет кредиты. Соотношение среднедушевого долга по кредиту к средней зарплате в регионе составило 48,4%, то если липчане тратят на погашение займов почти половину своего дохода. Средний размер задолженности перед банком в 2019 году в Липецкой области составил 172,2 тысяч рублей на одного жителя региона. При этом за год средний кредит потяжелел на 28,7 тысяч рублей.

Среди регионов Центрального Черноземья по уровню закредитованности Липецкая область — лидер. Белгородская область оказалась на 21 строчке, Воронежская — на 32 позиции, Курская — на 35 строке, а Тамбовская — на 64. В среднем, больше всего банкам среди регионов Центрального Черноземья должны воронежцы — по 182,4 тысяч рублей.

Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге — в Ингушетии, Крыму и Севастополе.

По оценкам экспертов, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тысяч рублей, до 227 тысяч. Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, растет достаточно быстро — с 44,9% в 2018 году до 47,1% в текущем рейтинге.
76
#кредит #рейтинг
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