Общество

24 минуты назад

Вячеслав Щеглеватых избавился от приставки «и. о.»

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#назначения #утверждения
Вячеслав Щеглеватых избавился от приставки «и. о.»

Главный финансист областной администрации официально стал вице-губернатором. 

Депутаты областного Совета сегодня согласились с представлением главы областной администрации Игоря Артамонова назначить начальника областного управления финансов Вячеслава Щеглеватых ещё и вице-губернатором. 

До этого Вячеслав Щеглеватых совмещал эти две должности с приставкой "и. о." Регламент областного Совета требует утверждение депутатами двух кандидатур: первого заместителя главы администрации области и вице-губернатора, курирующего финансы. Первым заместителем главы региона, напомним, ранее был назначен Николай Тагинцев.

Фото: elets-adm.ru
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#назначения #утверждения

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