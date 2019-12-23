Вячеслав Щеглеватых избавился от приставки «и. о.»

Главный финансист областной администрации официально стал вице-губернатором.

Депутаты областного Совета сегодня согласились с представлением главы областной администрации Игоря Артамонова назначить начальника областного управления финансов Вячеслава Щеглеватых ещё и вице-губернатором.



До этого Вячеслав Щеглеватых совмещал эти две должности с приставкой "и. о." Регламент областного Совета требует утверждение депутатами двух кандидатур: первого заместителя главы администрации области и вице-губернатора, курирующего финансы. Первым заместителем главы региона, напомним, ранее был назначен Николай Тагинцев.



Фото: elets-adm.ru

