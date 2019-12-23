Юрий Таран назначен региональным уполномоченным по правам ребенка

Москва согласовала его кандидатуру.

Уполномеченный по правам детей РФ Анна Кузнецова согласовала кандидатуру Юрия Тарана на пост десткого омбудсмена в Липецкой области Тайным голосованием депутаты 46 голосами "за" при одном "против" назначили Тарана детским обмудсменом. Новоназначенный чиновник принёс клятву и вступил в должность.



Юрий Таран заметил на этом посту ушедшую в октябре Людмилу Куракову. Юрий Таран до этого занимал должность вице-губернатора.





