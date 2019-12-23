Общество

32 минуты назад

Юрий Таран назначен региональным уполномоченным по правам ребенка

7 360
#омбудсмен
2
Юрий Таран назначен региональным уполномоченным по правам ребенка

Москва согласовала его кандидатуру. 

Уполномеченный по правам детей РФ Анна Кузнецова согласовала кандидатуру Юрия Тарана на пост десткого омбудсмена в Липецкой области Тайным голосованием депутаты 46 голосами "за" при одном "против" назначили Тарана детским обмудсменом. Новоназначенный чиновник принёс клятву и вступил в должность.

Юрий Таран заметил на этом посту ушедшую в октябре Людмилу Куракову. Юрий Таран до этого занимал должность вице-губернатора.


7 360
#омбудсмен
2

Комментарии (7)

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Интересно

6 минут назад
В какую же сумму эта должность вышла?)))
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баба Нюра

8 минут назад
у мене как кум напьется самогонки так голова тоже падает на груди как у энтого упал-намоченного. Он ее тоже руками держал
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баба Нюра

10 минут назад
он жа сляпой ! Вона в очках сидит ничего не видит очутка ! как он права у детей будет смотреть ? Вона вид какой болезный
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Православный

15 минут назад
Все эти никчёмные структуры бюрократов нужно разогнать ! Государство не должно вмешиваться в семью . Чем меньше гос структур крепче семья . Вера основа семьи а не государство дибильных чиновников каторые которые в своей семье немоту разобраться .
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Охранник с пятёрочки

20 минут назад
Мы его без вступительного магарыча не взяли бы .
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бальзам на душу прямо

21 минуту назад
ну теперяча дятишки то будут под прясмотром ,токого государственного мужа.
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местное население

24 минуты назад
Фууууу.... Ну слава Богу.... пристроили... Не охранником же ему в самом деле надо было идти в пятерочку
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