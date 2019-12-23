Общество
32 минуты назад
Юрий Таран назначен региональным уполномоченным по правам ребенка
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Москва согласовала его кандидатуру.
Уполномеченный по правам детей РФ Анна Кузнецова согласовала кандидатуру Юрия Тарана на пост десткого омбудсмена в Липецкой области Тайным голосованием депутаты 46 голосами "за" при одном "против" назначили Тарана детским обмудсменом. Новоназначенный чиновник принёс клятву и вступил в должность.
Юрий Таран заметил на этом посту ушедшую в октябре Людмилу Куракову. Юрий Таран до этого занимал должность вице-губернатора.
Юрий Таран заметил на этом посту ушедшую в октябре Людмилу Куракову. Юрий Таран до этого занимал должность вице-губернатора.
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