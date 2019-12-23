В Липецке будут судить полицейского по обвинению в нанесении тяжелой травмы задержанному

Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершел расследование уголовного дела сотрудника полиции, обвиняемого в превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий.



По данным следствия, преступление было совершено ночью 29 сентября 2018 года в поселке Трактростроителей на месте задержания участника ДТП, попытавшегося скрыться с места аварии. Пьяного водителя иномарки заковали в наручники, недовольный этим он нелицеприятно высказался в адрес прапорщика полиции, который в ответ сбил его с ног ударом кулака. Водитель упал, ударился головой и получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму.



"На первоначальной стадии расследования, полицейский вину в совершенном преступлении не признал и от дачи показаний отказался. После предъявления окончательного обвинения он выдвинул версию о своей непричастности к травме водителя. Однако доводы полицейского следствие расценило как попытку избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Дело направлено в суд, санкция статьи УК, по которой обвиняют прапорщика полиции, предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.



- На время следствия и суда полицейский отстранен от службы, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - В случае если вина полицейского будет доказана в суде, его уволят из органов внутренних дел.



