Происшествия

50 минут назад

В Липецке будут судить полицейского по обвинению в нанесении тяжелой травмы задержанному

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#превышение служебных полномочий
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В Липецке будут судить полицейского по обвинению в нанесении тяжелой травмы задержанному
Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершел расследование уголовного дела сотрудника полиции, обвиняемого в превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий.

По данным следствия, преступление было совершено ночью 29 сентября 2018 года в поселке Трактростроителей на месте задержания участника ДТП, попытавшегося скрыться с места аварии. Пьяного водителя иномарки заковали в наручники, недовольный этим он нелицеприятно высказался в адрес прапорщика полиции, который в ответ сбил его с ног ударом кулака. Водитель упал, ударился головой и получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму.

"На первоначальной стадии расследования, полицейский вину в совершенном преступлении не признал и от дачи показаний отказался. После предъявления окончательного обвинения он выдвинул версию о своей непричастности к травме водителя. Однако доводы полицейского следствие расценило как попытку избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Дело направлено в суд, санкция статьи УК, по которой обвиняют прапорщика полиции, предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

- На время следствия и суда полицейский отстранен от службы, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - В случае если вина полицейского будет доказана в суде, его уволят из органов внутренних дел. 

7 519
#превышение служебных полномочий
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Комментарии (7)

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Липецк

5 минут назад
В выходные столько пьяных на дороге
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Вован настоящий

9 минут назад
гостья, давай теперь закованного в наручники пинать. Кто ему мешал пинать пьяного до того. Наверняка побоялся, потому что могла ответка прилететь, а вот связанного, это пожалуйста
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Мнение

10 минут назад
Надо было на вы и по имени отчеству общаться с пьяной мразью? А если бы он лишил жизни вас или ваших близких? Эти мрази и садятся за руль пьяные потому что уверенны в своей безнаказанности. А если бы знали что их расстреляют прямо на месте, сто раз бы подумали пить или не пить. Полицейского нужно не судить, а поощрить за то, что эта мразь долго не сможет сесть за руль
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Куда мы катимся!

11 минут назад
Нервы сдали, вот и хлестанул по щам упырю. Для ОСБшников менты - преступники!!! Укатать мента и палку срубить, вот основная цель.
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Skrip

21 минуту назад
В штатах пьяному дебоширу сразу бы зачитали некролог за оскорбление представителя власти
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гостья

21 минуту назад
ну скоро у нас задержат пьяного водителя и еще в ножки будут кланяться, а то, что пьяный водитель на дороге мог сбить кого-то - это никого не волнует....
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Ну да

23 минуты назад
Конечно,пьяные водилы у нас не подарки,но закованного в браслеты,который уже не убежит никуда-бить-это конечно беспредел,тем более если тот не нападает.А то что матом крыл,у нас каждый второй по пьяни на мате разговаривает.Одно хорошо,что не как в США у нас,там застрелят легко невиновного,особенно если ты черный или латинос.
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