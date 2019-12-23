В Липецкой области один из самых дешевых «Оливье» в стране

Ингредиенты для известного новогоднего угощения в нашем регионе практически не изменились в цене.

В преддверии новогодних праздников Росстат рассчитал, во сколько обойдется самый популярный праздничный салат - «Оливье» - для семейного ужина или компании друзей (около 2 кг).В декабре 2019 года покупка продуктов, необходимых для приготовления такого количества салата, обойдётся в 326,47 руб. Это на 4,3% больше, чем год назад.В Липецкой области стоимость приготовления 2 кг «Оливье» практически не изменилась в цене с прошлого года. Наш регион оказался в топ-3 субъектов федерации, где приготовить салат дешевле всего. 2 кг «Оливье», посчитали в Росстате, обойдется липчанам в 251 рубль и 34 копейки. Рост стоимости ингредиентов составил всего 0,83 %. Еще дешевле «Оливье» оказался только в Мордовии (250 рублей) и Белгородской области (243 рубля).Больше всего потратят на 2 кг «Оливье» на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области. Там салат обойдется от 481 до 601 рубля.