Общество

58 минут назад

В Липецкой области один из самых дешевых «Оливье» в стране

8 269
#новый год #цены #салат #Оливье
3
В Липецкой области один из самых дешевых «Оливье» в стране

Ингредиенты для известного новогоднего угощения в нашем регионе практически не изменились в цене.

В преддверии новогодних праздников Росстат рассчитал, во сколько обойдется самый популярный праздничный салат - «Оливье» - для семейного ужина или компании друзей (около 2 кг).В декабре 2019 года покупка продуктов, необходимых для приготовления такого количества салата, обойдётся в 326,47 руб. Это на 4,3% больше, чем год назад.

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В Липецкой области стоимость приготовления 2 кг «Оливье» практически не изменилась в цене с прошлого года. Наш регион оказался в топ-3 субъектов федерации, где приготовить салат дешевле всего. 2 кг «Оливье», посчитали в Росстате, обойдется липчанам в 251 рубль и 34 копейки. Рост стоимости ингредиентов составил всего 0,83 %. Еще дешевле «Оливье» оказался только в Мордовии (250 рублей) и Белгородской области (243 рубля).

Больше всего потратят на 2 кг «Оливье» на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области. Там салат обойдется от 481 до 601 рубля.
8 269
#новый год #цены #салат #Оливье
3

Комментарии (8)

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Обычный препод

7 минут назад
Хохохо, это если просматривать акции в магазинах и то не сильно шиканешь))).
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Ржавая,но корона

30 минут назад
Skrip, вот комменты там закрыты. Мне тоже понра,+5 и в шубе. Мож из выдры? Тогда дождь для меха-самое оно
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Хохохо

32 минуты назад
В прошлом году была дешевле всех у нас кукуруза и горошек. Че,нынче не?
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Skrip

34 минуты назад
Мит-ро-хи-на неплохо смотрится на фоне китайских болоневых курток.
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игорь

35 минут назад
такой бред пишут.Самый дешевый ну теперь заживем будем каждый день жрать
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&

36 минут назад
Задолбали своим "Оливье" и " Шубой". Кроме них ведь нечего ( ударение на 1 слог) на стол поставить.
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Я

36 минут назад
Как это не изменились? Суммы то разные? У афтора проблемы не только с русским, но и с математикой?
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Skrip

37 минут назад
* неплохо смотрится на фоне китайских болоневых курток.
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