Общество
сегодня, 09:43
Для пострадавшей в аварии на Плехановском спуске женщины просят сдать кровь
Прийти на станцию переливания крови может каждый.
Друзья и родственники пострадавшей в аварии на Плехановском спуске 27-летней Светланы Синюковой через социальные сети объявили о необходимости сдать кровь. Прийти на станцию переливания крови может любой желающий: принимается кровь любой группы и резус-фактор. Во время лечения пациент получает нужную ему кровь по группе и резус-фактору, а банк можно пополнять сдачей любой крови.
Напомним, Светлана Синюкова попала в ДТП утром 22 декабря. «Митсубиси» с женщиной двигался вниз по Плехановском спуску, автомобиль закрутило на дороге, и иномарка вылетала под ехавший вверх по встречной полосе автобус №12. Женщину госпитализировали без сознания, она находится в коме. Момент аварии попал на записи уличных камер.
Как сообщили GOROD48 в медицинском учреждении, просьба сдать для Светланы кровь — это рекомендация для близких пациентки. Это нужно для выполнения плана по донорству, пополнения и обновления банка крови. Сдача проводится безвозмездно как жест доброй воли, ведь никто не застрахован от ситуации, подобной той, в которую попала Светлана.
Напомним, Светлана Синюкова попала в ДТП утром 22 декабря. «Митсубиси» с женщиной двигался вниз по Плехановском спуску, автомобиль закрутило на дороге, и иномарка вылетала под ехавший вверх по встречной полосе автобус №12. Женщину госпитализировали без сознания, она находится в коме. Момент аварии попал на записи уличных камер.
Как сообщили GOROD48 в медицинском учреждении, просьба сдать для Светланы кровь — это рекомендация для близких пациентки. Это нужно для выполнения плана по донорству, пополнения и обновления банка крови. Сдача проводится безвозмездно как жест доброй воли, ведь никто не застрахован от ситуации, подобной той, в которую попала Светлана.
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