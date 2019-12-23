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Для пострадавшей в аварии на Плехановском спуске женщины просят сдать кровь

17 3024
#авария #ДТП #помощь
7

Прийти на станцию переливания крови может каждый.

Друзья и родственники пострадавшей в аварии на Плехановском спуске 27-летней Светланы Синюковой через социальные сети объявили о необходимости сдать кровь. Прийти на станцию переливания крови может любой желающий: принимается кровь любой группы и резус-фактор.  Во время лечения пациент получает нужную ему кровь по группе и резус-фактору, а банк можно пополнять сдачей любой крови.



Напомним, Светлана Синюкова попала в ДТП утром 22 декабря. «Митсубиси» с женщиной двигался вниз по Плехановском спуску, автомобиль закрутило на дороге, и иномарка вылетала под ехавший вверх по встречной полосе автобус №12. Женщину госпитализировали без сознания, она находится в коме. Момент аварии попал на записи уличных камер.

Как сообщили GOROD48 в медицинском учреждении, просьба сдать для Светланы кровь — это рекомендация для близких пациентки. Это нужно для выполнения плана по донорству, пополнения и обновления банка крови. Сдача проводится безвозмездно как жест доброй воли, ведь никто не застрахован от ситуации, подобной той, в которую попала Светлана.
17 3024
#авария #ДТП #помощь
7

Комментарии (17)

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"и помещается на хренение"

3 минуты назад
Вот у этой залетевшей в автобус байкерши и друзья-подруги соответствующие(
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Для жлоба "толкового"

5 минут назад
Ты в армии служил? Что такое группа крови знаешь? На байк, дорогой, деньги нашёл, а своей подруге, с которой носились ночами по Липецку, жалко стало кровь купить? Или сдать.
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Нона

7 минут назад
Да что ж такие тупые сидят. Кровь сдается любая и помещается на хренение, а человеку переливается нужная ему. Как вы с отсутствием мозга по клавишам попадаете
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Личи

8 минут назад
ЛАНЬ??
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Очередная инстаграмная

14 минут назад
Клуша
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Для бестолковых

16 минут назад
Из хранилища крови пациенту дается нужной группы и резуса в необходимом количестве. А кровь сдавших людей отправляется также на хранение в хранилище
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СОГЛАСЕН

29 минут назад
Совершенно глупая объява. Любой группы и резуса ? У интернет-поколения, мозги все похоже за монитором остались. И что же её друзья-байкеры не захотели сдавать для неё кровь (для 1 человека не нужно призывать весь город) ? Что же байкеры, не самая нищая часть населения, не захотели для неё, вместе с близкими купить крови на СПК ?
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Владимир Д.

32 минуты назад
Ну сдайте кровь...
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СОГЛАСЕН

34 минуты назад
Совершенно глупая объява. Любой группы и резуса ?
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яна

38 минут назад
ДЛЯ Я В б-цах всегда есть кровь...это и правда для плана
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