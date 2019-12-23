В восьмой раз ребята из Левобережья получают накануне Нового года яркую сказку и сладкие подарки

21 декабря новогодние утренники с аниматорами прошли сразу в нескольких округах города. Самое масштабное мероприятие состоялось в Октябрьском округе Липецка на площадке МБУ ФОК «Пламя». Участниками новогодних представлений и конкурсов стали более четырехсот семей с детьми. Поздравила ребят депутат областного Совета и заместитель председателя Липецкого РСПП Ольга Митрохина. Она организовала праздник и вручила детям сладкие подарки.

«Новый год традиционно считается семейным праздником. И я желаю вам встретить его в кругу родных и близких людей, чтобы ещё раз всем вместе вспомнить о тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, о тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше. Мне очень приятно дарить такие встречи, которые сближают семьи и соседей, приносят хорошее настроение и улыбки детям и взрослым» - отметила Ольга Митрохина.Предновогодние дни - особое время. В последние мгновения уходящего года каждый из нас подводит итоги и строит планы на будущее, ставя перед собой важные цели, к которым будет стремиться в Новом Году. Для Ольги Митрохиной такие встречи и в праздники, и в будни стали доброй традицией — своего депутата хорошо знают, ждут. Ольга Николаевна – частый гость и в местной ветеранской организации, и на родительских собраниях в школах, и на спортивной площадке. Без ее участия не обходятся местные праздники, объединяющие жителей: Новый год, широкая Масленица и проводы зимы, поздравления ребят с началом учебного года. Новогодняя встреча получилась по домашнему тёплой. На всех сказочных площадках веселились, играли и танцевали, а все выигранные призы стали добрым напоминанием о приятном дне. И все с нетерпением уже ждут следующего праздника, чтобы снова отметить этот день также по-семейному.