Общество

сегодня, 16:43

Водитель иномарки через двойную сплошную обогнал «скорую»

11 1083
#автохамство
2

Нарушение попало на запись видеорегистратора.

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Сегодня на подъезде к Октябрьскому мосту водитель «Киа Рио» совершил грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель иномарки пересек двойную сплошную полосу, чтобы на пешеходном переходе обогнать машину «скорой». Нарушение зафиксировал видеорегистратор.

За это нарушение в ПДД предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

11 1083
#автохамство
2

Комментарии (11)

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Чип

9 минут назад
Это его мед. аптечка была.
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777

19 минут назад
пацан, говночмо , не воняй
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Европротокол

24 минуты назад
Таким дибилоидам и ограничение скорости 50 не помеха .
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пацан

38 минут назад
задрот на скорой мог и в правом спокойно ехать,а если вызов,пусть спецсигналы включает.раскорячился млять.
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Серена

42 минуты назад
Чтоб следующей обгон его был об сосну на ЛТЗ. Дебил вот и весь ответ. Дятел на Кио Рио.
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Ы

42 минуты назад
Это житель гор или просто наглый липчанин в погонах мусора
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житель

44 минуты назад
Наверно прокурор за рулем.
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Сергей 13

50 минут назад
Родина, а патамушта такие,как Вы говорят,-"а шо тут такого?,да это мелочи жизни"!А в жизни мелочей нет,и поэтому Вам то тут присунут,то там.
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Ромзан К

сегодня, 16:58
Судья продажная, козел ты
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Родина

сегодня, 16:53
Ну и что что обогнал... лучше напишите чем народ недоволен, почему так плохо живется коренному населению страны.
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