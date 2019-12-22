Общество
сегодня, 16:43
Водитель иномарки через двойную сплошную обогнал «скорую»
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Нарушение попало на запись видеорегистратора.
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Сегодня на подъезде к Октябрьскому мосту водитель «Киа Рио» совершил грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель иномарки пересек двойную сплошную полосу, чтобы на пешеходном переходе обогнать машину «скорой». Нарушение зафиксировал видеорегистратор.
За это нарушение в ПДД предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.
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