Происшествия
17 минут назад
Момент аварии на Плехановском спуске попал на видео
ДТП записала уличная камера наблюдения.
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В Сети появилась запись момента аварии, которая сегодня утром произошла на Плехановском спуске в Липецке. На кадрах видно, что автомобиль «Митсубиси» закрутило на спуске на скользкой дороге и он столкнулся с автобусом №12, едущим вверх.
Удар пришелся на заднее левое крыло машины и кабину водителя автобуса. 27-летнюю пассажирку от удара выбросило из автомобиля. Ее экстренно госпитализировали, она находится в коме.
Видео: Роман Бадулин
Удар пришелся на заднее левое крыло машины и кабину водителя автобуса. 27-летнюю пассажирку от удара выбросило из автомобиля. Ее экстренно госпитализировали, она находится в коме.
Видео: Роман Бадулин
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