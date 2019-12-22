Происшествия

17 минут назад

Момент аварии на Плехановском спуске попал на видео

5 361
#авария #ДТП

ДТП записала уличная камера наблюдения.

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В Сети появилась запись момента аварии, которая сегодня утром произошла на Плехановском спуске в Липецке. На кадрах видно, что автомобиль «Митсубиси» закрутило на спуске на скользкой дороге и он столкнулся с автобусом №12, едущим вверх.

Удар пришелся на заднее левое крыло машины и кабину водителя автобуса. 27-летнюю пассажирку от удара выбросило из автомобиля. Ее экстренно госпитализировали, она находится в коме.

Видео: Роман Бадулин


5 361
#авария #ДТП

Комментарии (5)

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53 секунды назад
На зажатых колесах в поворот входил ,на большой скорости ,вот результат.
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.…

2 минуты назад
А что с водителем автобуса?
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Санчес

3 минуты назад
Вопросу * и в мерседесе может за рулем сидеть
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Князь

7 минут назад
Хорошо летел,дай бог девушка выздоровеет.
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вопрос

7 минут назад
а мицубиси разве автомобиль?
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