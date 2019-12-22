Происшествия

54 минуты назад

Две женщины подрались на парковке

7 1285
#драка #автохамство
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Две женщины подрались на парковке

Стычка автоледи произошла возле завода.

Мировой судья Грязинского судебного участка №4 рассмотрел частное обвинение в адрес безработной жительницы Липецкой области. Женщину хотели привлечь к ответственности за побои, по ч. 1 ст. 115 УК РФ. Заявление на липчанку написала поколоченная ею автомобилистка; та свою вину отрицает.

Причиной для конфликта между женщинами стали дорожные разборки. Утром 8 февраля две автомобилистки следовали по Грязинской трассе на парковку к заводу «Йокохама». Во время движения подсудимая ехала по левой полосе. В зеркало заднего вида она заметила, что за ней едет машина истицы. Автомобиль приблизился к ней на небезопасное расстояние, в связи с чем подсудимая была вынуждена увеличить скорость своей машины. В итоге истица обогнала попутку и снизила скорость, прижала автомобиль подсудимой к обочине, а потом снова «подрезала» в районе ОЭЗ «Липецк». Обе автомобилистки друг за другом въехали на парковку к «Йокахаме». Там и произошел конфликт. Дважды «подрезанная» женщина вышла из своей машины и пошла разбираться с автохамкой. Далее показания женщин разнятся. Они обвиняют друг друга в применении насилия. Сама драка длилась чуть больше минуты. Избитая автомобилистка утверждает, что получила несколько пощечин, удары по голове и шеи, пинок в ногу. Подсудимая нанесение побоев отрицает. У истицы зафиксировали ушиб шеи и растяжение связок. Она потребовала от своей обидчицы 200 000 рублей как компенсацию морального вреда.

Суд, выслушав участников судебного разбирательства, пришел к выводу, что в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.115 УК РФ. В ходе разбирательства была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая не обнаружила у истицы видимых телесных повреждений. Подсудимую оправдали.

Фото: https://mtdata.ru/
7 1285
#драка #автохамство
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Комментарии (7)

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важняк

9 минут назад
Зачем тошнить в левом ряду,такой куйней 50%мужиков страдает.Едут,особенно утром в левом и в носу ковыряются.
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дед

13 минут назад
И после смены на комбинате агрессия выплеснется именно на Тебя.
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дед

15 минут назад
Всё, что они могут в таких случаях по-мирному сделать - столкнуть лбами своих мужчин. Поэтому не выпускайте своих женщин на дорогу, а лучше из дома вообще. Продайте свои мультиварки-пылесосы, заставляйте её трудиться по хозяйству, иначе избыток гормонов выводится только прямой агрессией.
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Они без тормозов

18 минут назад
Мы, мужчины, хоть договориться можем, уступить, если что. Земля круглая, завтра снова встретимся в другой атмосфере. А эти без мозгов.
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valerafromsplus

36 минут назад
Б***ь! А они тут ещё о трамваях думают! Скоро убивать начнут за полосу! :)
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Нуиделааа

37 минут назад
Дайте бабам мужика!
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Неавтоледи

40 минут назад
Эти автоледи по коридору не знают в какую сторону идти, навстречу им идёшь, они шарахаться начинают. Вот так и машину водят.
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