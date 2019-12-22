Происшествия
54 минуты назад
Две женщины подрались на парковке
7 1285
Стычка автоледи произошла возле завода.
Мировой судья Грязинского судебного участка №4 рассмотрел частное обвинение в адрес безработной жительницы Липецкой области. Женщину хотели привлечь к ответственности за побои, по ч. 1 ст. 115 УК РФ. Заявление на липчанку написала поколоченная ею автомобилистка; та свою вину отрицает.
Причиной для конфликта между женщинами стали дорожные разборки. Утром 8 февраля две автомобилистки следовали по Грязинской трассе на парковку к заводу «Йокохама». Во время движения подсудимая ехала по левой полосе. В зеркало заднего вида она заметила, что за ней едет машина истицы. Автомобиль приблизился к ней на небезопасное расстояние, в связи с чем подсудимая была вынуждена увеличить скорость своей машины. В итоге истица обогнала попутку и снизила скорость, прижала автомобиль подсудимой к обочине, а потом снова «подрезала» в районе ОЭЗ «Липецк». Обе автомобилистки друг за другом въехали на парковку к «Йокахаме». Там и произошел конфликт. Дважды «подрезанная» женщина вышла из своей машины и пошла разбираться с автохамкой. Далее показания женщин разнятся. Они обвиняют друг друга в применении насилия. Сама драка длилась чуть больше минуты. Избитая автомобилистка утверждает, что получила несколько пощечин, удары по голове и шеи, пинок в ногу. Подсудимая нанесение побоев отрицает. У истицы зафиксировали ушиб шеи и растяжение связок. Она потребовала от своей обидчицы 200 000 рублей как компенсацию морального вреда.
Суд, выслушав участников судебного разбирательства, пришел к выводу, что в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.115 УК РФ. В ходе разбирательства была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая не обнаружила у истицы видимых телесных повреждений. Подсудимую оправдали.
Фото: https://mtdata.ru/
Причиной для конфликта между женщинами стали дорожные разборки. Утром 8 февраля две автомобилистки следовали по Грязинской трассе на парковку к заводу «Йокохама». Во время движения подсудимая ехала по левой полосе. В зеркало заднего вида она заметила, что за ней едет машина истицы. Автомобиль приблизился к ней на небезопасное расстояние, в связи с чем подсудимая была вынуждена увеличить скорость своей машины. В итоге истица обогнала попутку и снизила скорость, прижала автомобиль подсудимой к обочине, а потом снова «подрезала» в районе ОЭЗ «Липецк». Обе автомобилистки друг за другом въехали на парковку к «Йокахаме». Там и произошел конфликт. Дважды «подрезанная» женщина вышла из своей машины и пошла разбираться с автохамкой. Далее показания женщин разнятся. Они обвиняют друг друга в применении насилия. Сама драка длилась чуть больше минуты. Избитая автомобилистка утверждает, что получила несколько пощечин, удары по голове и шеи, пинок в ногу. Подсудимая нанесение побоев отрицает. У истицы зафиксировали ушиб шеи и растяжение связок. Она потребовала от своей обидчицы 200 000 рублей как компенсацию морального вреда.
Суд, выслушав участников судебного разбирательства, пришел к выводу, что в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.115 УК РФ. В ходе разбирательства была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая не обнаружила у истицы видимых телесных повреждений. Подсудимую оправдали.
Фото: https://mtdata.ru/
7 1285
важняк
дед
дед
Они без тормозов
valerafromsplus
Нуиделааа
Неавтоледи