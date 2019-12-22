Атлантический циклон не пускает зиму: в Липецкой области до +8

23 декабря в Липецкой области ожидается аномально теплая для этого времени года погода – регион будет находиться в теплом секторе Атлантического циклона, который не пропускает к нам холодный воздух, пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры составят 3-4 градуса тепла, что на 10-11 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем также небольшие дожди, в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, ночью порывы могут достигать 17 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем температура составит от 3 до 8 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от 4 до 6 градусов тепла.



23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.