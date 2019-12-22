Погода в Липецке

58 минут назад

Атлантический циклон не пускает зиму: в Липецкой области до +8

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#погода #зима #прогноз
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Атлантический циклон не пускает зиму: в Липецкой области до +8

23 декабря в Липецкой области ожидается аномально теплая для этого времени года погода – регион будет находиться в теплом секторе Атлантического циклона, который не пропускает к нам холодный воздух, пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры составят 3-4 градуса тепла, что на 10-11 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем также небольшие дожди, в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, ночью порывы могут достигать 17 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем температура составит от 3 до 8 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от 4 до 6 градусов тепла. 

23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.
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#погода #зима #прогноз
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Комментарии (6)

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Обезъяна с гранатой

8 минут назад
Вот и ладненько, котел стоит на минималке, газпром в обломе )))))
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Нищий

11 минут назад
Это хорошо, а то денег на колёса нет, езжу на летней, лысой резине.
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valerafromsplus

36 минут назад
Гость, а ты думаешь лучше было бы? Ты же знаешь наш климат. У нас всегда в начале декабря снег и морозец, а под праздник всё таять начинает. :) Я помню, когда-то, то ли в 99-м, в Москве искусственный запускали; так же было.
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valerafromsplus

39 минут назад
Что за место? Какую-то красную точку вижу в середине фото...
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Дядь Мить

42 минуты назад
Лучше бы до +30 жары, и без дождей!...
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Гость

46 минут назад
Убивают, твари!
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