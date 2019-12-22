58 минут назад
Атлантический циклон не пускает зиму: в Липецкой области до +8
23 декабря в Липецкой области ожидается аномально теплая для этого времени года погода – регион будет находиться в теплом секторе Атлантического циклона, который не пропускает к нам холодный воздух, пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры составят 3-4 градуса тепла, что на 10-11 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от 4 до 6 градусов тепла.
23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.
Обезъяна с гранатой
Нищий
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