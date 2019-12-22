Липецк окутает туман

Спасатели предупреждают об ухудшении видимости.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, в ближайшие 1-3 часа на регион опустится туман. Ухудшение видимости (менее 500 метров) будет наблюдаться в течение всего воскресенья и в ночь на понедельник, 23 декабря.



Туман является одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов, напоминают спасатели. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле