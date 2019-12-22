Зюганов считает, что в следующем году могут пройти досрочные выборы президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что в 2020 году могут пройти досрочные выборы президента России. «В сентябре я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заявил Зюганов в субботу на конференции «Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа» (цитата по «Интерфаксу»).

Он также сообщил, что в конце января — начале февраля состоится форум народно-патриотических сил, на котором будет выработана общая программа и сформировано правительство народного доверия. По словам Зюганова, с этой программой народно-патриотические силы пойдут как на парламентские, так и на возможные досрочные президентские выборы, сообщает www.znak.com