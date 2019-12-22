В России

сегодня, 11:04

Зюганов считает, что в следующем году могут пройти досрочные выборы президента

126

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что в 2020 году могут пройти досрочные выборы президента России. «В сентябре я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заявил Зюганов в субботу на конференции «Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа» (цитата по «Интерфаксу»).

Он также сообщил, что в конце января — начале февраля состоится форум народно-патриотических сил, на котором будет выработана общая программа и сформировано правительство народного доверия. По словам Зюганова, с этой программой народно-патриотические силы пойдут как на парламентские, так и на возможные досрочные президентские выборы, сообщает www.znak.com

126

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кадыров вызвал Емельяненко на бой
Кадыров вызвал Емельяненко на бой

сегодня, 11:02

В России
Под Волгоградом овчарки загрызли в квартире хозяйку
Под Волгоградом овчарки загрызли в квартире хозяйку

сегодня, 10:36

В России
С 1 января вырастут цены на водку и коньяк
С 1 января вырастут цены на водку и коньяк

сегодня, 10:33

В России
В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров
В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

сегодня, 10:26

В России
В Саратове скончался полицейский, которого расстреляли на улице
В Саратове скончался полицейский, которого расстреляли на улице

сегодня, 10:23

В России
2
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации

20.12.2019 17:47

В России