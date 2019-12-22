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Кадыров вызвал Емельяненко на бой

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Глава Чечни Рамзан Кадыров решил вызвать на поединок бойца Александра Емельяненко, однако еще не решил по какому виду спорта — бокс или ММА. Об этом он сообщил в Instagram.

«Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте… И при этом постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным», — написал он. 

«Флэшмоб „вызови Емельяненко“ на бой дошел и до моего друга Рамзана», — ответил в своем Instagram Емельяненко.  

Напомним, ранее Кадырова просили забрать Александра Емельяненко обратно в бойцовский клуб «Ахмат» после череды скандалов. В марте этого года Емельяненко задержали в Кисловодске, когда он пытался скрыться на Mercedes. Его иномарку, припаркованную на тротуаре, пытались эвакуировать на штрафстоянку, однако боец оттолкнул работника и уехал. По словам очевидцев, Емельяненко был пьян. Емельяненко состоял в «Ахмате» в 2017–2018 годах, сообщает www.znak.com


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