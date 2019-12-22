Общество

21 минуту назад

Липецкие ёлочки — красавицы и чудовища

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#новый год #елки #соцсети
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Обзор новогоднего убранства из соцсетей.

Липецк уже готов встречать Новый год. На улицах города уже сияет праздничное убранство, установлены и украшены деревья. Праздник приходит и в дом. Соцсети липчан завалены снимками пушистых красавиц. Подробнее — в обзоре соцсетей.











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Stefania #2months

Публикация от Юлия (@__julia_and_girls)







Стильные, милые, прелестные, яркие, уютные, волшебные, богатые. К ним можно подобрать сотню эпитетов. Но, вместе с домашними красотками, есть удивительные экземпляры. Авторов одного из них, например, елки из резиновых перчаток, можно похвалить за оригинальность.

красавцы.jpg


 А вот тех, кто установил ёлку в микрорайоне «Звездный», липчане обвиняют в откровенной халтуре. Аналогичный отзыв — из Ельца.






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#новый год #елки #соцсети
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