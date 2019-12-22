Липецкие ёлочки — красавицы и чудовища

Обзор новогоднего убранства из соцсетей.

Липецк уже готов встречать Новый год. На улицах города уже сияет праздничное убранство, установлены и украшены деревья. Праздник приходит и в дом. Соцсети липчан завалены снимками пушистых красавиц. Подробнее — в обзоре соцсетей.Стильные, милые, прелестные, яркие, уютные, волшебные, богатые. К ним можно подобрать сотню эпитетов. Но, вместе с домашними красотками, есть удивительные экземпляры. Авторов одного из них, например, елки из резиновых перчаток, можно похвалить за оригинальность.А вот тех, кто установил ёлку в микрорайоне «Звездный», липчане обвиняют в откровенной халтуре. Аналогичный отзыв — из Ельца.