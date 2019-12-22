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Кинокритики назвали худшие фильмы уходящего года
Первое место занял мультфильм «Стражи Арктики». Критикам не понравился подбор актеров озвучивания.
Рейтинг худших кинолент уходящего года, составленный The Hollywood Reporter, возглавил мультипликационный фильм «Стражи Арктики». В России в широкий прокат он вышел в середине ноября. Критики заявили, что мультфильм был испорчен плохим выбором актеров озвучивания.
Второе место в списке занял киномюзикл «Кошки». Эксперты отметили, что гибрид человека и животного попросту напугал зрителя.
Бронза рейтинга худших фильмов – у «Люди Икс: Темный Феникс».
В десятку также вошли триллер «Призраки Шэрон Тейт», боевик «Рэмбо: Последняя кровь», триллер «Домино», драма «Миллион мелких осколков», боевик «Бок о бок» и триллер «Фанат».
Ранее The Hollywood Reporter назвал лучшие фильмы 2019 года. Первое место заняла лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», второе – криминальный триллер «Неограненные драгоценности», третье - фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины», сообщает tvzvezda.ru
Второе место в списке занял киномюзикл «Кошки». Эксперты отметили, что гибрид человека и животного попросту напугал зрителя.
Бронза рейтинга худших фильмов – у «Люди Икс: Темный Феникс».
В десятку также вошли триллер «Призраки Шэрон Тейт», боевик «Рэмбо: Последняя кровь», триллер «Домино», драма «Миллион мелких осколков», боевик «Бок о бок» и триллер «Фанат».
Ранее The Hollywood Reporter назвал лучшие фильмы 2019 года. Первое место заняла лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», второе – криминальный триллер «Неограненные драгоценности», третье - фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины», сообщает tvzvezda.ru