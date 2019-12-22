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Кинокритики назвали худшие фильмы уходящего года

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Первое место занял мультфильм «Стражи Арктики». Критикам не понравился подбор актеров озвучивания.

Рейтинг худших кинолент уходящего года, составленный The Hollywood Reporter, возглавил мультипликационный фильм «Стражи Арктики». В России в широкий прокат он вышел в середине ноября. Критики заявили, что мультфильм был испорчен плохим выбором актеров озвучивания. 

Второе место в списке занял киномюзикл «Кошки». Эксперты отметили, что гибрид человека и животного попросту напугал зрителя.

Бронза рейтинга худших фильмов – у «Люди Икс: Темный Феникс».

В десятку также вошли триллер «Призраки Шэрон Тейт», боевик «Рэмбо: Последняя кровь», триллер «Домино», драма «Миллион мелких осколков», боевик «Бок о бок» и триллер «Фанат».

Ранее The Hollywood Reporter назвал лучшие фильмы 2019 года. Первое место заняла лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», второе – криминальный триллер «Неограненные драгоценности», третье -  фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины», сообщает tvzvezda.ru

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