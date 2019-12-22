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Под Волгоградом овчарки загрызли в квартире хозяйку
Собак усыпили, а следователи выясняют подробности случившегося
Как стало известно 22 декабря, в Городище Волгоградской области две овчарки до смерти загрызли свою 36-летнюю хозяйку.
— На улице Тимирязева в Городище 36-летняя женщина перестала выходить на связь с близкими ещё в начале минувшей недели, — сообщили корреспонденту V1.RU в следственных органах Волгоградской области. — На звонки и сообщения она не отвечала, после чего родные обратились в полицию. Вечером четверга спасатели вместе с полицией вскрыли дверь её квартиры.
Увиденная картина шокировала сотрудников экстренных служб.
— В квартире находилось тело женщины со следами укусов домашних животных, у мёртвой хозяйки жили две овчарки, — пояснили в органах. — Собаки бегали по квартире. На трупе отсутствовали мягкие ткани в области лопаток, шеи, спины и на голове. При этом ссадин, гематом, ушибов и других следов возможной криминальной смерти обнаружено не было.
Городищенские следователи проводят проверку.
— Эксперты устанавливаются точную причину гибели женщины, — отметил собеседник. — Овчарок усыпили и передали в приют для животных.
Обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются, сообщает v1.ru
— На улице Тимирязева в Городище 36-летняя женщина перестала выходить на связь с близкими ещё в начале минувшей недели, — сообщили корреспонденту V1.RU в следственных органах Волгоградской области. — На звонки и сообщения она не отвечала, после чего родные обратились в полицию. Вечером четверга спасатели вместе с полицией вскрыли дверь её квартиры.
Увиденная картина шокировала сотрудников экстренных служб.
— В квартире находилось тело женщины со следами укусов домашних животных, у мёртвой хозяйки жили две овчарки, — пояснили в органах. — Собаки бегали по квартире. На трупе отсутствовали мягкие ткани в области лопаток, шеи, спины и на голове. При этом ссадин, гематом, ушибов и других следов возможной криминальной смерти обнаружено не было.
Городищенские следователи проводят проверку.
— Эксперты устанавливаются точную причину гибели женщины, — отметил собеседник. — Овчарок усыпили и передали в приют для животных.
Обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются, сообщает v1.ru