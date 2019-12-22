С 1 января вырастут цены на водку и коньяк

С 1 января в России увеличатся минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и другие крепкие алкогольные напитки. Об этом говорится в приказе Минфина, который был опубликован на официальном портале правовой информации 20 декабря.





Минимальная стоимость коньяка увеличится более чем на 11%. С 1 января наступающего года она составит 433 рублей за бутылку 0,5 литра. Что касается бренди, то этот напиток в аналогичном объеме будет продаваться по цене минимум 315 рублей. Эта же минимальная розничная цена будет применяться к другим напиткам, произведенным из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов (за исключением коньяка).



На какие еще алкогольные напитки в России установлены минимальные цены?



Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на российском рынке.



Водка, коньяк, бренди и ликеры — это не единственные алкогольные напитки, стоимость которых не может быть ниже цены, установленной государством. В стране также введена минимальная розничная цена на шампанское, которая составляет 164 рубля за бутылку объемом 0,75 литра. Кроме того, в России действует минимальная цена на этиловый спирт, которая с 2020 года увеличится на 16%, достигнув 57 рублей за литр безводного спирта, сообщает

Новый размер МРЦ на крепкие алкогольные напитки указан в приказе Минфина от 11.12.2019 № 225н. В нем говорится, что с 2020 года минимальная розничная цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (кроме коньяка, бренди и другого алкоголя, произведенного из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов) вырастет на 7% и составит 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции. На сегодняшний день самая дешевая бутылка водки данного объема стоит 215 рублей.Минимальная стоимость коньяка увеличится более чем на 11%. С 1 января наступающего года она составит 433 рублей за бутылку 0,5 литра. Что касается бренди, то этот напиток в аналогичном объеме будет продаваться по цене минимум 315 рублей. Эта же минимальная розничная цена будет применяться к другим напиткам, произведенным из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов (за исключением коньяка).На какие еще алкогольные напитки в России установлены минимальные цены?Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на российском рынке.Водка, коньяк, бренди и ликеры — это не единственные алкогольные напитки, стоимость которых не может быть ниже цены, установленной государством. В стране также введена минимальная розничная цена на шампанское, которая составляет 164 рубля за бутылку объемом 0,75 литра. Кроме того, в России действует минимальная цена на этиловый спирт, которая с 2020 года увеличится на 16%, достигнув 57 рублей за литр безводного спирта, сообщает aif.ru