В мире

сегодня, 10:31

Посол США в Германии: санкции против Северного потока - 2 приняли в интересах Европы

148

По словам Ричарда Гренелла, ограничения намеренно были созданы "максимально индивидуальными, целенаправленными и точными"

Американский посол в Германии Ричард Гренелл считает, что санкции США против "Северного потока - 2" были приняты в интересах Европы. Об этом он заявил в интервью газете Bild, текст которого опубликован в воскресенье на сайте издания.

"15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент - все они выразили обеспокоенность в связи с проектом. Мы слышали от них, что США должны поддержать их усилия. Поэтому санкции - это очень проевропейское решение", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что ограничения намеренно были созданы "максимально индивидуальными, целенаправленными и точными", так что они касаются лишь небольшой части проекта газопровода.

По словам Гренелла, целью США еще со времен администрации Барака Обамы является "предотвратить получение той или иной страной слишком большого влияния в Европе благодаря энергетике".

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу. На этом фоне в субботу базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.

Правительство Германии сочло санкции против проектов газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" вмешательством в европейские дела, сообщает tass.ru.
148

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Лебедев передумал продолжать карьеру после поражения от Мчуну
Лебедев передумал продолжать карьеру после поражения от Мчуну

59 минут назад

В мире
Кинокритики назвали худшие фильмы уходящего года
Кинокритики назвали худшие фильмы уходящего года

сегодня, 10:38

В мире
В Польше ответили на слова Путина о начале Второй мировой войны
В Польше ответили на слова Путина о начале Второй мировой войны

сегодня, 10:28

В мире
В Украине запретили казино
#игорный бизнес #лотерея #казино
1
В Украине запретили казино

20.12.2019 15:54

В мире
Узбекистан назвали страной года
#страна #экономика #рейтинг
Узбекистан назвали страной года

19.12.2019 12:23

В мире
Группа Queen выпустила новый клип
#клип #Рождество
Группа Queen выпустила новый клип

18.12.2019 13:58

В мире