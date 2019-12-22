В Польше ответили на слова Путина о начале Второй мировой войны

МИД Польши не согласился со словами президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. Варшава считает, что Москва якобы искажает предысторию конфликта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление МИД Польши, которое было опубликовано на сайте польского ведомства.

"Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий", - говорится в сообщении.

В Варшаве утверждают, что в 1930-е годы Польша стремилась выстраивать нормальные отношения с Германией и СССР. В МИД Польши считают, что Советский Союз напал на нее.

Ранее российский президент Владимир Путин на пресс-конференции рассказал о том, что собирается показать лидерам СНГ архивы военных лет, которые как раз рассказывают о периоде перед началом Второй мировой войны. Ссылаясь на документы, Путин отметил, что СССР был последним государством, подписавшим с Германией соглашение о ненападении. Также он отметил, что ряд стран, включая ту же Польшу, участвовали в разделе Чехословакии.

Путин отметил, что СССР вошел в Польшу в соответствии с договоренностями, но в тот момент польское правительство уже утратило контроль за вооруженными силами и находилось где-то "в районе польско-румынской границы".

Ранее Владимир Путин показал архивные документы лидерам стран СНГ, сообщает ren.tv