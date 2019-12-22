В России

12 минут назад

В Саратове скончался полицейский, которого расстреляли на улице

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Скончался полицейский, раненный вчера при патрулировании Заводского района Саратова. По информации регионального ГУ МВД, сотрудник правоохранительных органов вместе с коллегами остановил двух неизвестных. Один из них внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался от обильной кровопотери.

Инцидент произошел возле дома № 3 по Киевскому проезду. Сотрудники полиции задержали двух мужчин: 32 и 40 лет. С места происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщает nversia.ru

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