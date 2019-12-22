22 магазинам запретили торговать спиртным

Получившая разрешение на реализацию алкоголя компания уличена в нарушении лицензионных требований.

Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установлено, что в магазинах ООО «Юпитер» - «Товары повседневного спроса» в селе Екатериновка и «Продукты» в селе Трубетчино Добровского района лицензия на реализацию спиртного была передана двум бизнесменам, которые осуществляли продажу алкоголя без законных на то оснований.



- Постановлением Арбитражного суда Липецкой области ООО «Юпитер» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований. Это послужило основанием для приостановления действия выданной ранее лицензиина производство и оборот спиртного во всех 22 магазинах ООО «Юпитер» - в Липецке, Чаплыгинском, Усманском, Липецком, Хлевенском, Измалковском, Долгоруковском, Воловском, Добровском районах, - сообщает управление потребительского рынка.



Представители ведомства готовят заявление об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной в отношении ООО «Юпитер». Иск будет подан в арбитражный суд Липецкой области.