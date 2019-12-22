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22 магазинам запретили торговать спиртным

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#торговля #спиртное #алкоголь #магазин #лицензия
22 магазинам запретили торговать спиртным

Получившая разрешение на реализацию алкоголя компания уличена в нарушении лицензионных требований.

Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установлено, что в магазинах ООО «Юпитер» - «Товары повседневного спроса» в селе Екатериновка и «Продукты» в селе Трубетчино Добровского района лицензия на реализацию спиртного была передана двум бизнесменам, которые осуществляли продажу алкоголя без законных на то оснований.

- Постановлением Арбитражного суда Липецкой области ООО «Юпитер» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований. Это послужило основанием для приостановления действия выданной ранее лицензиина производство и оборот спиртного во всех 22 магазинах ООО «Юпитер» - в Липецке, Чаплыгинском, Усманском, Липецком, Хлевенском, Измалковском, Долгоруковском, Воловском, Добровском районах, - сообщает управление потребительского рынка.

Представители ведомства готовят заявление об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной в отношении ООО «Юпитер». Иск будет подан в арбитражный суд Липецкой области.
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#торговля #спиртное #алкоголь #магазин #лицензия

Комментарии (8)

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Давайте

32 минуты назад
попросим дуче что бы запретил продажу ЖИГУЛЕЙ,столовых ножей,зубочисток,топоров,шнурков,вилок,табуреток и вообще ВСЕГО,ведь это не полный перечень того,что при случае может не просто уменьшить здоровье,а умножить ваши безмозглые жизни гавняных червей на 0.Как так получилось,что полмиллиона ДЕБИЛОВ в одном месте?КАТАСТРОФА!
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муслим *

33 минуты назад
ата гидасть ваще запмритить надо,руссий-одумийся
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олег нлмк

35 минут назад
даже интересно,какой осёл продолжает пить это пойло из мага,которое из нефти гонят,самогоночка собственная вот это сила,два перегона и двойная фильтрация,0.5 хлопниш и голова не болит и в дурь не прёт!!!!
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ангел блю

38 минут назад
хорошо что хоть в пятёрочке не запретили и в магните,там мы таримся качественным пойлом,ну и в гаражах тоже берём,любим мы бухнуть хоть убей,танцы шманцы,не горя не забот.
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Красное белое

39 минут назад
Молодцы, правильно что их закрывают, все за узлом к нам, У нас все оригинал.
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Родина

40 минут назад
Алкоголь вообще-то должен быть запрещён повсеместно на Руси. Это страшный нейротоксин, который дикий, безмозглый ублюдок Петр 1 заставлял русский народ насильно, под страхом расправы вливать в себя.
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Трезвенник

41 минуту назад
Лучше бы вообще его запретили продавать, без него было бы куда лучше!
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Вован настоящий

49 минут назад
У колхозников праздник отняли. Даёшь самогонку!!!
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