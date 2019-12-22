Общество
5 минут назад
Вандалы не сдаются: подземный переход снова «украшают» рисунки
Недавно очищенные стены опять покрыты граффити.
Местные любители рисования краской из баллончика снова оставили свои метки на стенах и даже полах подземного перехода на площади Плеханова. Только к середине декабря подрядчикам удалось закрасить всю старую «живопись» серой краской, но художества снова появились там же. Деятельность местных художников, которых иначе как вандалами не назовешь, уже стала вызовом мэрии Липецка.
Напомним, в начале этой осени управление главного смотрителя заключило с ООО «СУ-19» договор, в рамках которого сотрудники организации приступили к работам по очистке от граффити стен подземного перехода на площади Плеханова с помощью специального средства «ANTIGRAFFITI». Но, на уже очищенной стене появилась надпись : " Стирай снова!". И тогда в переходе приступил к дежурствам охранник. Даже его присутствие не останавливает любителей рисовать на стенах. Да и прежнее их творчество плохо оттиралось спецсредством — художества просто закрасили. Сегодня на свежей краске уже красуются новые каракули.
Тем временем в мэрии планируют, как быть с переходом дальше. Не исключено, что роспись стен рисунками достойного качества по конкурсу поручат самым талантливым. Кроме того, есть инициатива установить в переходе камеры, чтобы пресечь деятельность вандалов с баллончиками краски.
Напомним, в начале этой осени управление главного смотрителя заключило с ООО «СУ-19» договор, в рамках которого сотрудники организации приступили к работам по очистке от граффити стен подземного перехода на площади Плеханова с помощью специального средства «ANTIGRAFFITI». Но, на уже очищенной стене появилась надпись : " Стирай снова!". И тогда в переходе приступил к дежурствам охранник. Даже его присутствие не останавливает любителей рисовать на стенах. Да и прежнее их творчество плохо оттиралось спецсредством — художества просто закрасили. Сегодня на свежей краске уже красуются новые каракули.
Тем временем в мэрии планируют, как быть с переходом дальше. Не исключено, что роспись стен рисунками достойного качества по конкурсу поручат самым талантливым. Кроме того, есть инициатива установить в переходе камеры, чтобы пресечь деятельность вандалов с баллончиками краски.
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