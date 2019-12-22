Общество

34 минуты назад

«Петровские забавы» в 18 фотографиях

5 378
#новый год
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«Петровские забавы» в 18 фотографиях

Зарядиться праздничным настроением на главную городскую площадь пришли порядка 3 000 липчан.

Фестиваль новогоднего настроения «Петровские забавы» состоялся накануне на площади Петра Великого в Липецке. Гостей праздника, а их к запуску фейерверков собралось порядка 3 000, вчера развлекали интерактивной сказочной программой и флешмобом. Яркой частью фестиваля стал костюмированный новогодний парад: вокруг площади прошли десятки Дедов Морозов, Снегурочек, сказочных героев и самых разных масок. На площади работали различные зоны активности, а также была установлена фотозона, где гости праздника могли сделать тематические снимки. Также на площади работал фотокорреспондент GOROD48.

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5 378
#новый год
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Комментарии (5)

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Равшан

4 минуты назад
Насяльникама, елочка мана хорошие мана, намана ндравитцта мана, ми плова мана делаль кушать мана
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Пенсионер

5 минут назад
В городе нашлось 3000 дибилов которые поддерживают шабаш единой России , это проигрыш власти !
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Мычат вместе

5 минут назад
Дааа, мы тоже вчера в пробках забавились неподетски
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Ъ

6 минут назад
100, сам дебил и идиот, дальше стой если ума нет. Каждые выходные нужно движение ограничивать. Нехрен ездить.
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100

13 минут назад
Пока 3000 дебилов резвились.... полгорода стояло в пробках...Зачем??Неужели места другого нет!!??Администрация города идиоты!!!
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