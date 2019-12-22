«Петровские забавы» в 18 фотографиях

Зарядиться праздничным настроением на главную городскую площадь пришли порядка 3 000 липчан.

Фестиваль новогоднего настроения «Петровские забавы» состоялся накануне на площади Петра Великого в Липецке. Гостей праздника, а их к запуску фейерверков собралось порядка 3 000, вчера развлекали интерактивной сказочной программой и флешмобом. Яркой частью фестиваля стал костюмированный новогодний парад: вокруг площади прошли десятки Дедов Морозов, Снегурочек, сказочных героев и самых разных масок. На площади работали различные зоны активности, а также была установлена фотозона, где гости праздника могли сделать тематические снимки. Также на площади работал фотокорреспондент GOROD48.