Общество

53 минуты назад

Работа в Нижнем парке кипит

8 307
#нижний парк #
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Работа в Нижнем парке кипит

Пока на площади Петра репетируют празднование нового года.

Сегодня жители и гости города могли наблюдать необычную картину: пока на площади Петра ходил парад новогодних и сказочных персонажей, в Нижнем парке кипела работа.

Техника не останавливалась не на минуту. Тракторы развозили чернозем как заведенные. 

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Мало кого из подрядчиков можно было увидеть не за работой.

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Такая активность на объекте связна с тем, что 25 декабря истекает срок выполнения контракта по благоустройству Нижнего парка. А 28 декабря мэр Липецка Евгения Уваркина планирует открыть объект для посещения.

8 307
#нижний парк #
1

Комментарии (8)

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Иван.

1 минуту назад
А где Вы видели чтобы ездил не заведённый трактор!? Писаки хреновы.
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в авральном режиме

2 минуты назад
скоро увидим скородел
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Коллеги..

10 минут назад
Тракторами и по плитке. Грязь, кто будет отмывать? Мадам П? И вряд ли, под грязью плитка цела. Такого Липецк, ещё не видел.
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13

19 минут назад
По неизведанной мной технологии производства работ, трактора сначала забирают чернозём со склада около зелёного театра, а потом, спустя какое-то время, привозят его обратно...
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13

27 минут назад
Водитель самосвала в 17.21 тоже поссал прямо перед камерой.
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дед

33 минуты назад
вот она матом , так не хорошо , а как будим общаться без мата ?
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Kot Begemot

40 минут назад
Сдадим по-быстрому, а потом все переделывать. Но это же не так важно, ибо царю покажем всё красиво
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13

42 минуты назад
Враньё. Целый день люди в спецовке пинали перед собой "ентот" орган. Передайте водителю автобуса, который стоял около зелёного театра, что он ссал в 17.00 перед камерой. Кстати, 2 камеры в парке работают и темп работы видно онлайн.
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