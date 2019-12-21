Работа в Нижнем парке кипит

Пока на площади Петра репетируют празднование нового года.

Сегодня жители и гости города могли наблюдать необычную картину: пока на площади Петра ходил парад новогодних и сказочных персонажей, в Нижнем парке кипела работа.

Техника не останавливалась не на минуту. Тракторы развозили чернозем как заведенные.





Мало кого из подрядчиков можно было увидеть не за работой.





Такая активность на объекте связна с тем, что 25 декабря истекает срок выполнения контракта по благоустройству Нижнего парка. А 28 декабря мэр Липецка Евгения Уваркина планирует открыть объект для посещения.