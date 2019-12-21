53 минуты назад
Работа в Нижнем парке кипит
Пока на площади Петра репетируют празднование нового года.
Сегодня жители и гости города могли наблюдать необычную картину: пока на площади Петра ходил парад новогодних и сказочных персонажей, в Нижнем парке кипела работа.
Техника не останавливалась не на минуту. Тракторы развозили чернозем как заведенные.
Мало кого из подрядчиков можно было увидеть не за работой.
Такая активность на объекте связна с тем, что 25 декабря истекает срок выполнения контракта по благоустройству Нижнего парка. А 28 декабря мэр Липецка Евгения Уваркина планирует открыть объект для посещения.
Иван.
в авральном режиме
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