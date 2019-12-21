Свадьба липчанки Дарьи Беклемишевой попала в топ бракосочетаний года

Рейтинг свадеб года подготовило «РИА Новости».

Свадьба липчанки Дарьи Беклемищевой попала в рейтинг самых значимых бракосочетаний уходящего года по версии «РИА Новости».

В рейтинг включены свадьбы Ксений Собчак и режиссера Константина Богомолова, актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука, Дарьи Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, звезды «Игры престолов» Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса, актера Дуэйн «Скала» Джонсона и певицы Лорен Хашиан.

Мужем фигуристки из Липецка Дарьи Беклемишевой, которая в последние годы выступала в парном катании под флагом Венгрии, стал фигурист Михаил Коляда. Он известен тем, что является серебряным призёром Олимпийских игр в командных состязаниях.

Свадьбу с Дарьей событие Михаил Коляда анонсировал в Instagram, сообщив поклонникам, что у него есть невеста. А о том, что бракосочетание состоялось, сообщила уже Дарья, также через Instagram, опубликовав свадебную фотографию.



