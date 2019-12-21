Общество

сегодня, 13:19

Свадьба липчанки Дарьи Беклемишевой попала в топ бракосочетаний года

15 2359
#Беклемишева #рейтинг
2
Свадьба липчанки Дарьи Беклемишевой попала в топ бракосочетаний года

Рейтинг свадеб года подготовило «РИА Новости».

Свадьба липчанки Дарьи Беклемищевой попала в рейтинг самых значимых бракосочетаний уходящего года по версии «РИА Новости».

В рейтинг включены свадьбы Ксений Собчак и режиссера Константина Богомолова, актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука, Дарьи Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, звезды «Игры престолов» Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса, актера Дуэйн «Скала» Джонсона и певицы Лорен Хашиан.

Мужем фигуристки из Липецка Дарьи Беклемишевой, которая в последние годы выступала в парном катании под флагом Венгрии, стал фигурист Михаил Коляда. Он известен тем, что является серебряным призёром Олимпийских игр в командных состязаниях.

Свадьбу с Дарьей событие Михаил Коляда анонсировал в Instagram, сообщив поклонникам, что у него есть невеста. А о том, что бракосочетание состоялось, сообщила уже Дарья, также через Instagram, опубликовав свадебную фотографию.


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Публикация от Daria_beklemisheva (@daria_beklemisheva)

15 2359
#Беклемишева #рейтинг
2

Комментарии (15)

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Вазген

24 секунды назад
Кто это?
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Липецкий

22 минуты назад
Глыбко пох
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Уборщица

27 минут назад
Кто она ? ((((((
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павел

31 минуту назад
пипец, вот это новость!!!!!
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Анюта

34 минуты назад
Два уродца!
ответить

Ви

39 минут назад
* Ит?
ответить

СССР

54 минуты назад
Суповой набор.!!!Это не Липчанка у нас девки сытые есть за что хватнуть.!!!
ответить

Родина

58 минут назад
Мир да Любовь!)
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Сергей 13

сегодня, 13:41
Г.48,-светские хроникеры из Вас,-впрочем,как и прочие Ваши потуги,-не очень...
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))))

сегодня, 13:40
Страшненькая какая! Чисто липчанка)
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