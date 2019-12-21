Погода в Липецке

50 минут назад

В Липецкой области ветрено и до +5

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#ветрено #
В Липецкой области ветрено и до +5

22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8.

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Среднесуточные температуры составят 0 градусов, что на 7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди, в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем температура составит от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза.
199
#ветрено #

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