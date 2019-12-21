Общество

52 минуты назад

Обещанного три года ждут

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#спортплощадка #Ниженка
Обещанного три года ждут

Русская пословица подтвердилась еще раз на примере жителей пятиэтажек на улице Чапаева и Студеновская

Сегодня на Ниженке праздник – закипели наконец-то работы по модернизации старой хоккейной коробки. Обещанное жителям Чапаева и Студеновская пришлось ждать стандартные три года. Даже больше.

GOROD48 первый раз рассказал о проблеме двора домов на Студеновской и Чапаева три года назад. Тогда после межевания земель их хоккейную коробку отодвинули, после чего четверть коробки оказалась на теплотрассе и лёд в  этом месте стал плохо замерзать. С тех пор в коробке зимняя спортивная жизнь замерла. В летнее время тоже играть в коробке, например, в футбол, также стало неудобно из-за отсутствия покрытия, следов земляных работ. Жители домов неоднократно обращались к властям решить эту проблему, но прошло три года, а коробка все стояла на теплотрассе. Тогда жильцы написали обращение к тогда еще врио губернатора Игорю Артамонову.

В январе этого года во дворе домов с остоялся сход граждан на который пришли  вице-мэр Евгений Павлов и являвшийся на тот момент вице-губернатором Юрий Таран. Они ознакомились с проблемой и пообещали рассмотреть несколько вариантов модернизации коробки. Но прошла зима, наступила весна, затем прошло лето, пришла осень, и жители домов уже распрощались с мечтой о полноценной хоккейной коробке. Но, вице-мэр Евгений Павлов успокоил жителей Ниженки, сообщив, что скоро работы начнутся. И вот свершилось чудо – сегодня в коробке появилась техника.

Радостное известие принес в редакцию активист, который все эти годы бился за коробку, Сергей Гребенников. 

- Сегодня-завтра работы по асфальтированию покрытия завершат, а при наступлении морозов мы попробуем залить хоккейную площадку, - сообщил Сергей. - Хотя коробку и не перенесли в сторону от теплотрассы (это оказалось очень затратно), но, возможно лёд будет держаться. Но даже если на месте теплотрассы чуть подтает, не страшно. Главное, чтобы в целом покрытие было добротным, чтобы летом в футбол побегать, в баскетбол, просто позаниматься физкультурой, сообщил активист-ЗОЖевец. 

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#спортплощадка #Ниженка

Комментарии (3)

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Васька прораб

36 минут назад
А можно и всю жизнь ждать, и не дождаться. Вот так-то вот!
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Расжиревший Павлов

37 минут назад
Хотя коробку и не перенесли в сторону от теплотрассы (это оказалось очень затратно), пусть спонсирует перенос .
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А кто будет отвечать

42 минуты назад
Если теплотрасса рванет, и кипятком ребенка ошпарит. Совсем что ли с ума посходили. Спортивную площадку на теплотрассе. Прокуратура ты где?
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