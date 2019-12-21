сегодня, 15:01
Больше трехсот новогодних персонажей пришли на площадь Петра
Предновогодний фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки» проходит на площади Петра Великого.
После шествия пройдет главный конкурс фестиваля - выборы лучшего Деда Мороза и лучшего маскарадного костюма. Победителей конкурса наградят дипломами и призами.
Затем всех гостей и участников фестиваля ждет «Бал-маскарад» - концертная шоу-программа, праздничная дискотека с новогодним ди-джеем и стилизованный фейерверк, который начнется в 18.00.
Площадки для фейерверка готовят с раннего утра. По словам организаторов фестиваля, пиротехники погрузят в атмосферу праздника практически всю площадь Петра. Холодный огонь будет бить от сцены, а также с четырех подиумов. Вертящиеся шутихи вспыхнут на музыкальном фонтане, а через дорогу, у Нижнего парка, установлена площадка с огненными веерами и залпами.
Для обеспечения безопасности, территория фестиваля огорожена. Вход на территорию праздника организован через рамки металлодетекторов, которые стоят по углам площади Петра Великого.
С 08.30 до окончания фестиваля движение транспорта по прилегающим к площади улицам перекрыто, также изменены схемы движения нескольких автобусов.
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