Больше трехсот новогодних персонажей пришли на площадь Петра

Предновогодний фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки» проходит на площади Петра Великого.

Парад Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей начался в Липецке на площади Петра Великого. Карнавальное шествие - часть предновогоднего фестиваля «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки», который проходит уже в третий раз. В параде участвуют больше трехсот человек.После шествия пройдет главный конкурс фестиваля - выборы лучшего Деда Мороза и лучшего маскарадного костюма. Победителей конкурса наградят дипломами и призами.

Затем всех гостей и участников фестиваля ждет «Бал-маскарад» - концертная шоу-программа, праздничная дискотека с новогодним ди-джеем и стилизованный фейерверк, который начнется в 18.00.

Площадки для фейерверка готовят с раннего утра. По словам организаторов фестиваля, пиротехники погрузят в атмосферу праздника практически всю площадь Петра. Холодный огонь будет бить от сцены, а также с четырех подиумов. Вертящиеся шутихи вспыхнут на музыкальном фонтане, а через дорогу, у Нижнего парка, установлена площадка с огненными веерами и залпами.

Для обеспечения безопасности, территория фестиваля огорожена. Вход на территорию праздника организован через рамки металлодетекторов, которые стоят по углам площади Петра Великого.

С 08.30 до окончания фестиваля движение транспорта по прилегающим к площади улицам перекрыто , также изменены схемы движения нескольких автобусов.



