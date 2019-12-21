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Больше трехсот новогодних персонажей пришли на площадь Петра

16 972
#Новый год #Петровские забавы
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Больше трехсот новогодних персонажей пришли на площадь Петра

Предновогодний фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки» проходит на площади Петра Великого.

Парад Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей начался в Липецке на площади Петра Великого. Карнавальное шествие - часть предновогоднего фестиваля «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки», который проходит уже в третий раз. В параде участвуют больше трехсот человек.

После шествия пройдет главный конкурс фестиваля - выборы лучшего Деда Мороза и лучшего маскарадного костюма. Победителей конкурса наградят дипломами и призами.  

Затем всех гостей и участников фестиваля ждет «Бал-маскарад» - концертная шоу-программа, праздничная дискотека с новогодним ди-джеем и стилизованный фейерверк, который начнется в 18.00.

Площадки для фейерверка готовят с раннего утра. По словам организаторов фестиваля, пиротехники погрузят в атмосферу праздника практически всю площадь Петра. Холодный огонь будет бить от сцены, а также с четырех подиумов. Вертящиеся шутихи вспыхнут на музыкальном фонтане, а через дорогу, у Нижнего парка, установлена площадка с огненными веерами и залпами. 

Для обеспечения безопасности, территория фестиваля огорожена. Вход на территорию праздника организован через рамки металлодетекторов, которые стоят по углам площади Петра Великого.

С 08.30 до окончания фестиваля движение транспорта по прилегающим к площади улицам перекрыто, также изменены схемы движения нескольких автобусов. 


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#Новый год #Петровские забавы
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Комментарии (17)

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Физкультурник

8 секунд назад
Влад, вечером то можно сходить, когда дискотЭка и салют. Но днём то что там было делать?
ответить

Вопрос

2 минуты назад
А салют будет?
ответить

Мороз

8 минут назад
Артурик, чудак, все добровольно пришли.
ответить

Влад

8 минут назад
Антрополог, Я иду абсолютно добровольно, через полчаса буду на площади. Посещаю уже в третий раз.
ответить

ме=

9 минут назад
фу, безвкусица полная........
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Культурный

10 минут назад
Самые сказочные персонажи,работают в администрациях.....
ответить

Артурик

25 минут назад
Добровольно кто-то посещал сие действо, прошу откликнуться?
ответить

Антрополог

27 минут назад
Напишите, есть кто добровольно пришел на это мероприятие?
ответить

Мама Стифлера

31 минуту назад
Не вижу на фото главную Снегодурочку
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Плохой Санта

33 минуты назад
Туда пришли дебилы и идиоты, которые пляшут под дудку продажной влати!
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