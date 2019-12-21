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Полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога мусорного контейнера в Липецке

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#контейнер #поджог
Полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога мусорного контейнера в Липецке

С начала года в городе сгорели 12 новых емкостей для ТКО.

С начала года в Липецке огнем повреждены или уничтожены 12 пластиковых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, по каждому факту ответственные лица писали заявления в полицию, однако почти всегда получали отрицательные ответы: в возбуждении уголовного дела отказать.

За комментарием мы обратились в пресс-службу УМВД России по Липецкой области. Там ответили, что с начала года в УМВД России по Липецку зарегистрированы четыре сообщения о поджогах мусорных контейнеров. Разница в цифрах может быть связана с тем, что в одном заявлении могли описываться поджоги сразу нескольких контейнеров.

В 3 случаях из 4 вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

По факту возгорания контейнеров на площадке на улице Жуковского 16 сентября возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ - Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Расследование проводят сотрудники отдела полиции №6.

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#контейнер #поджог

Комментарии (3)

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Мусорными контейнерами занимаются

14 минут назад
мусора, в свободное от ловли несогласных время.
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Осталось - 13

52 минуты назад
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Хахаха бугага

55 минут назад
Вот это уровень
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